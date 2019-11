Acusa Marco González que PRI y PAN frenan revocación de mandato

No obstante, que la Cámara de Diputados, ya aprobó en lo general y en lo particular las reformas constitucionales sobre la revocación de mandato, el diputado de Morena, Marco González acusó al PAN y al PRI de tener detenido ese proceso en el Congreso local.

Indicó que esto se debe a que ambos partidos cuidan sus intereses y no están de acuerdo con que los políticos que no sirvan se vayan para su casa.

“La revocación de mandato la tiene detenida el grupo legislativo del PAN”, sostuvo.

Sin embargo, dijo que están actuando en complicidad con los priistas.

“Ellos están en contra de esta postura”, afirmó el legislador local que hasta hace poco tiempo pertenecía al PRI.

Sostuvo que ambos grupos están muy “amarrados” a que afecten sus intereses.

González hizo hincapié en que la revocación de mandato es algo que ya exige la sociedad.