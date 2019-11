Ley Olimpia hará justicia a víctimas de sexting en NL

Aunque no habían podido levantar su denuncia porque no existía una ley al respecto, en Nuevo León se tiene registro de los casos de 22 mujeres víctimas de violencia digital en el último año, informó la activista Olimpia Coral Melo Cruz.

Ante la reciente aprobación en el Congreso local de la “Ley Olimpia”, la fundadora del Frente Nacional para la Sororidad estuvo con legisladores para brindar un taller de violencia digital.

“Es importante visibilizar ahora estos casos que tenemos, del 16 de mayo al 31 de octubre, que son 22 casos de mujeres que no habían podido levantar una denuncia que no habían tenido acceso a la justicia porque no existía el delito”, señaló.

Indicó que actualmente el reto más importante a vencer es la impunidad, el acceso a la justicia y que las instituciones no revictimizen a las mujeres que han sufrido de este tipo de violencia en línea.

Indicó que ahora hay que buscar los mecanismos de instrumentación sobre esta reforma para que no sólo se quede en el triunfo legislativo.

Relató que las denuncias de las víctimas de Nuevo León las recabaron a través de la página www.defensorasdigitales.org pero el número de afectadas puede ser mayor porque faltan las cifras de organizaciones locales.

Por su parte, el promovente de la ley, el diputado Ramiro González estableció que en la entidad no hay cifras oficiales del número de víctimas de violencia digital.

“No hay una cifra que tengamos en Nuevo León en ese sentido porque la policía cibernética no ha trasladado esa información hacia nosotros, las denuncias, los casos resueltos, precisamente porque no existía la ley. No estaba tipificado en el Código Penal”, explicó.

La Ley Olimpia fue aprobada en el estado, el pasado mes de octubre y Nuevo León se convirtió en la entidad número 11 en avalar las reformas para endurecer las penas en contra de personas que difundan material sexual sin el consentimiento de la víctima en cuestión.