Difiere con diputados por carta de no antecedentes penales

Después de que legisladores locales le hicieron llegar el pre dictamen de la nueva Ley de Movilidad, el titular de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad, Noé Chávez dijo que se opone a que deje de pedirse a los prestadores de servicios de transporte la carta de no antecedentes penales.

“Lo único que no estoy de acuerdo es el tema de las cartas de no antecedentes penales, eso es lo único que me hace un poquito de ruido”, comentó el funcionario estatal.

Indicó que se han tenido muchos detalles tanto en el transporte público como en aplicaciones y servicio de taxi para que se deje de lado ese aspecto.

“Creo que hemos avanzado bastante de estar cuidando la seguridad de los ciudadanos sobre todo de los usuarios y creo que sería un retroceso quitar eso, esa es mi opinión”, sostuvo.

Confió que ya solicitó una reunión con los legisladores locales para platicarlo.

“Tal vez lo omitieron o se les pasó o no han visto realmente el alcance”, comentó.

Por otra parte, Chávez comentó que el día 13 de diciembre será la reunión del Consejo Estatal del Transporte para ver el tema del incremento en las tarifas del transporte urbano.

Detalló que ha sostenido reuniones con empresarios del transporte y tres de ellos le han externado que están dispuestos a seguir dando el servicio con o sin incremento.

Manifestó que esto correspondería a un 30% de los transportistas que brindan servicio en la localidad.