Descarta Adrián permisos para ferias del cohete

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos afirmó que este año no se otorgarán permisos para la instalación de Ferias del Cohete a pesar de que ya tiene solicitud para tres.

“Yo le he dado instrucciones a la gente del ayuntamiento que no se autoricen al menos en Monterrey. La idea es buena si queremos participar todos en el sentido para ayudar en la no contaminación de nuestro aire y el ambiente, pues que nadie de los municipios lo hagan”, señaló.

Indicó que ante la posibilidad de que ya existan algunas ferias que estén funcionando se van a cerrar porque no hay permisos para instalarlas.

Indicó que las acciones en contra de la pirotecnia también se extenderán a revisiones a los mercados rodantes porque comúnmente son los que venden.