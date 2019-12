Toma protesta Guajardo como contralor de Nuevo León

No obstante las críticas que generó su designación como Contralor del estado porque el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no respeto la paridad de género, Gerardo Guajardo tomó protesta en el cargo.

El evento se registró, este martes, y durante el mismo la diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón exhibió una pancarta con la leyenda “Paridad sin pretextos”.

En entrevista, Guajardo respondió a los cuestionamientos asegurando que es momento de ponerse a trabajar por el estado.

“A lo que vengo es a trabajar a hacer mejor las cosas por Nuevo León”, señaló en entrevista.

Añadió que su misión es combatir la corrupción y que no quede impune ningún acto.

“Mi compromiso es transformar la Contraloría con bases firmes para que se pueda combatir la corrupción”, estableció

Aseguró que su nombramiento es legítimo y el hecho de que haya sido propuesto en el cargo por el mandatario estatal no tendrá repercusión en su forma de trabajar o investigar los asuntos.

Incluso adelantó que pronto habrá resultados de la investigación que se sigue a Teresa Martínez, suegra del mandatario estatal.

“Hay una propuesta del gobernador del estado, la hizo para que el Congreso me considerara, por parte del poder legislativo la Comisión de Gobernación me citó para comparecer, emitieron un dictamen y luego finalmente se votó en el pleno”, señaló.

También dejo en claro que no tiene amistad con el Bronco.

“Quiero decirles a la mejor no lo he comentado en otros foros yo no tenía el gusto de conocer al gobernador del estado, hasta después de las elecciones, yo desempeñaba mi trabajo en la academia, particularmente, en el Tecnológico de Monterrey”, sostuvo.