Rechazan Nuevo León alerta de Estados Unidos

Después de la alerta emitida por Estados Unidos que recomienda reconsiderar viajar a Nuevo León por sus altos índices de violencia, el secretario General de Gobierno, Manuel González aseguró que los índices de inversión que tiene el estado lo respaldan como un lugar confiable.

El funcionario estatal dijo desconocer la alerta que emitió el vecino país del norte, pero insistió en que la entidad es un lugar seguro.

“Somos el primer lugar en inversión extranjera, somos el primer lugar también en inversión nacional. Nos acomodamos también como el primer lugar en industria manufacturera”, citó.

Añadió que como ya lo ha dicho en varias ocasiones la tasa de desempleo en la entidad es casi igual a cero y la extrema pobreza está a punto de quedar erradicada además de que existe el 100% de cobertura en educación primaria y secundaria.

El miércoles, el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos y recomendó no viajar a cinco estados de la República mientras que en el caso de otras 11 entidades pidió que se reconsiderara el viaje, entre estas últimas, figura Nuevo León.

“Creo que Nuevo León tiene números altamente satisfactorios”, indicó.

Apuntó desconocer la alerta, sin embargo, sostuvo, que los números que tiene el estado son mucho mejores que la mayoría del país.

¿Van a pedir ustedes alguna revisión?

“Me estoy enterado ahorita con ustedes que existe eso, no tenía conocimiento, no lo he visto”, afirmó.

González dijo que una vez que esté enterado completamente del asunto se entrevistará con quien corresponda para conocer cuál es la razón de la alerta contra Nuevo León.

Estableció que la entidad es una de las más seguras del país y a reserva del tema de los homicidios a traviesa por uno de sus mejores momentos en materia de seguridad.