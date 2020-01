"Ya no hay un peso más para salud": Alfonso Robledo

¿Diputado, cuáles serán los retos para este nuevo periodo legislativo, ya que mencionaba lo relacionado con el Insabi?

­— Prácticamente la gran falla es llevar a cabo un cambio de un día para otro de sistemas que son aparentemente similares, algunos dicen que es lo mismo, pero es muy diferente. Este cambio de un día para otro es lo que genera gran incertidumbre y más aún porque ni siquiera quienes están a cargo de implantarlo, de llevarlo a cabo, saben a ciencia cierta cómo va a funcionar y esa es la gran falla del Insabi… Dista mucho el Seguro Popular de ser perfecto, pero era un sistema que estaba avanzando progresivamente en la cobertura y la manera en que la gente podía acceder a tener desde cuidados sencillos hasta cuidados intensivos.

¿Cuál es la principal problemática que ve en el Insabi?

­— Ésta es una recentralización total de todo el sistema de salud para un solo instituto que, además, éste sí es una nueva institución, es un cuadrado de cemento con burocracia, oficinas y ahí es donde todo mundo está batallando; se empiezan a cobrar las cosas porque no hay dinero, entonces es donde el estado no tiene certidumbre real de cuánto dinero, cuántos recursos se van a bajar para poder comprar medicinas… entonces todo mundo está cobrándole a la gente algo que no se le cobraba.

De cara al próximo periodo legislativo en febrero, ¿qué planteamientos piensa hacer de cara a la problemática de salud?

­— En todo momento estuvimos discutiendo, cuando esto era un proyecto de ley apenas, que esto era un disparo de muerte para lo poco o mucho que ya se había avanzado en cobertura de salud para los que menos tienen. Este fondo de financiamiento, imagínese la gravedad, de 80 mil millones de pesos que era para pagar las próximas dos décadas de tratamientos de tercer nivel para estas personas que estaban aseguradas con el Seguro Popular, ahora la mitad se fue para gastarse en no sé qué, ya no hay un peso más para salud.

¿Tienen contemplada alguna medida para los afectados con el desabasto de medicamentos en Nuevo León?

­— Estamos exigiendo al gobierno federal que haga su parte y consiga el medicamento suficiente. Había alguna carencia anteriormente pero nunca vimos el nivel de crisis de ahora… La gente está saliendo a vender lo poquito que tiene, que para eso era el Seguro Popular, para que no se deshicieran de sus bienes por una simple apendicitis.

En el tema local, de su municipio Guadalupe y del estado, ¿hacia dónde se enfocará su agenda legislativa?

­— Tendría que ser un esfuerzo coordinado entre diputados federales, locales y gobierno federal y estatal para mejorar básicamente dos problemas: primero el de la movilidad, tenemos una movilidad colapsada en Nuevo León… tenemos lo mismo uno de los aires más contaminados de toda Latinoamérica, que está afectando nuestra vida. También en acceso al agua potable se acaba de dar un financiamiento para que el estado pueda emprender una nueva presa, pero no se trata de hacer una nueva presa si no mantenemos una planeación urbana y un rigor en la manera en que está creciendo la ciudad.

Por último, quisiera preguntarle de sus futuras aspiraciones, porque hay políticos que ya se destaparon.

­— Yo espero que lleguen los tiempos y, en su momento, voy a revisar mis opciones. Yo voy a seguir mucho tiempo en la política, es mi vocación, es lo que yo decidí hacer en mi vida.