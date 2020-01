Realizan transportistas paro en tres municipios de NL

Un paro de rutas urbanas sorprendió, este jueves, a usuarios de transporte en tres municipios del estado.

Sin previo aviso, camiones de las rutas 155, 96, 226 y 356 que dan servicio al municipio de García, Santa Catarina y Escobedo dejaron de pasar, sorprendiendo a los pasajeros que los esperaban para retornar a sus casas o ir a sus actividades cotidianas.

La activista Rocío Montalvo del colectivo Únete Pueblo, alertó del paro de labores que no estaba contemplado, pero que trastocó la vida de cientos de personas.

La ausencia de los camiones se comenzó a hacer notoria a medida que los usuarios empezaron a aglomerarse en las paradas en espera de ellos.

A la par, se informó de una reunión entre transportistas y Noé Chávez, titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad.

El paro aparentemente fue porque los dueños de las rutas camioneras no han logrado un aumento en las tarifas y llevan meses diciendo que la situación ya no es costeable para ellos.

Hace apenas un par de días, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, descartó una vez más un aumento.

La situación provocó molestias entre los usuarios porque no pudieron desplazarse.

El año pasado un paro dejó pérdidas millonarias y la inconformidad también de los empresarios, que resintieron esta situación con la merma en la productividad.

Los usuarios varados fueron trasladados en patrullas para que pudieran llegar a sus destinos.

Por la noche, el gobierno del estado informó que ya se había restablecido el servicio.

El paro duró unas siete horas a lo largo de las cuales se causaron afectaciones porque dejaron de circular unas 150 unidades.