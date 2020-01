Sobreviviente del ataque al Colegio Americano del Noreste es conferencista

¿Cómo se encuentra su hijo Luis Fernando, a tres años de la tragedia?

— Ha ido avanzando lentamente, pero gracias a Dios ha ido para bien, ha ido mejorando. Ahorita él está entrando a cuarto semestre de preparatoria, la escuela le ha ayudado a mejorar temas cognitivos y en temas de la memoria, además de que sigue yendo a terapia física todos los días, una hora y media más o menos; son días intensos.

¿Continuó con el proyecto de escribir, de dar conferencias?

— El tema de escribir lo tiene detenido un poquito, sí es lo que le gustaría hacer y estudiar algo de cinematografía, pero el tema de las pláticas es lo que ha dado; de hecho, últimamente ha estado activo en eso en escuelas que se lo piden.

¿De qué tratan las conferencias?

— Bueno más que nada cómo salir adelante de una situación difícil y él lo hace como una analogía con los superhéroes de cómics, porque a él le gustan mucho y cree también que son una forma para que a los jóvenes no se les haga tan tedioso y hace una analogía con los personajes. Muestra cómo salió adelante y pasamos algún video de su recuperación.

¿Cerca de cuántas conferencias ha dado; tienen algún nombre?

— Se llama ‘Se un héroe en tu vida’, es una plática que da en el Colegio San Roberto, y ahí se originó todo esto en donde lo invitaron a un encuentro de valores para dar ese taller y, bueno, es esa misma plática la que ha impartido.

¿Dígamos que esta es la parte positiva de la tragedia que le tocó?

— Sí, a la mejor él no lo ve como que quiere ser la figura de inspiración. De repente a todos nos hace falta voltear a ver alguna situación para darte cuenta de que eres afortunado en cosas o que hay situaciones que no tienes que ahogarte en un vaso de agua, que todo tiene solución, menos la muerte.

¿Que tanto ha apoyado el rol de la familia?

— Ayuda a que no se vaya a caer, el estar juntos, el no estar llorando ni lamentándonos ni quejándonos. Él también ha estado bien.

¿Cómo familia, esto que ha representado?

— Nosotros hemos estado pegadisímos, la familia, nosotros, los abuelos. Por ejemplo, mi mamá me ayuda, yo sigo trabajando. Entre todos nos vamos ayudando, nos apoyamos entre todos.

¿Que sensación le deja que una tragedia similar vuelva a presentarse ahora en Torreón, Coahuila?

— Yo pienso que el tema de operativos en mochilas, ese tipo de cosas, es algo que se debe de hacer y hay que cuidar esos aspectos, pero no es lo único ni lo más importante.

¿Cuál es la recomendación?

— Los papás tenemos que estar pendientes. En las escuelas debe haber algunas clases o algún apoyo como personas que estén conviviendo mucho con los jóvenes, independientemente de las clases, para que detecten problemas.

Cómo mamá de un sobreviviente, ¿que es lo que piensa de que la historia de un ataque en una escuela vuelva a repetirse y de las medidas que son necesarias?

A mí como mamá de un sobreviviente no me importa si fue en la escuela o en dónde fue, le dispararon a mi hijo, tiene un daño con secuelas y no me importa qué tipo de arma fue o que calibre fue, me lo hirieron. Entonces no nada más es cuidar las escuelas, es cuidar la salud mental de los jóvenes, estar al pendiente, muy cerquita de ellos.

¿Cuál fue la sensación ante esta nueva tragedia?

— Fue muy triste, muy terrible el saber que siguen ocurriendo este tipo de cosas todavía nos faltan muchas cosas por hacer.

¿Se enteró Luis Fernando?

— Sí, y con mucha tristeza de que esto pase.