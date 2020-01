Ex esposa de Edwin Luna lo acusa de mentiroso y manipulador

EDWIN LUNA ENGAÑÓ A SU HIJO Y SU EX SACA LAS GARRAS

Érika Monclova, primera esposa de Edwin Luna, califica de mentiroso, falso y manipulador al cantante grupero por no haber subido a su primogénito a cantar con él en Acapulco, el pasado 28 de diciembre, como se lo había asegurado a su hijo. Érika afirma que Edwin le aplicó el Día de los Santos Inocentes a su hijo Miguel, a quien con engaños se lo llevó de viaje pues ya había planeado una sesión fotográfica para la revista TVNotas, de la cual jamás avisó a la mamá del niño. Érika asegura que el propósito era exclusivamente para que Miguel tocara el acordeón y cantara con su papá durante un concierto en el puerto, lo que no sucedió, razón por la que Miguel lloró de tristeza y le dijo a su mamá que por el momento no desea ver a su padre.

Érika piensa que Edwin solo utiliza al niño para armar un archivo de notas benéficas para él, con lo que puede hacerse pasar por buen padre ante las autoridades del Consulado de Estados Unidos y así tramitar su visa de trabajo para ese país, en el que no ha podido trabajar por la demanda interpuesta por la madre de su hijo, quien pide manutención, misma que no ha dado desde que nació Miguel, así que en breve, las autoridades gringas pronto serán notificadas de las malas prácticas por parte de Luna, que al parecer solo se acerca a Miguelito por puro interés.

DEMANDARÁN A DON CHAYO GANANCIAS DE CARDENALES DE NUEVO LEON

Reynaldo, Leonel y Sergio, integrantes de Cardenales de Nuevo León, junto con el hijo del fundador de la agrupación, le han pedido tiempo a Don Chayo para finiquitar económicamente la relación de trabajo que tuvieron, cosa que no ha querido hacer el ahora exdueño del nombre del grupo norteño; y aunque han declarado y afirman que la salida de Don Chayo fue en buenos términos y de común acuerdo, continúan sin sentarse para hacer cuentas y si hay dinero que el ahora exintegrante de Cardenales deba o viceversa, se liquide para dejar saneadas las deudas de los integrantes con la agrupación. Así que, como dice el dicho: “Cuentas claras, amistades largas” y esperemos que esto no sea el inicio de un problema que provoque un escándalo de una de las mejores agrupaciones norteñas de todos los tiempos.

PEPE AGUILAR PIERDE LA CABEZA

Pepe Aguilar apoya a Alejandra Guzmán, quien explotó ante reporteros de espectáculos que intentaron entrevistarla en el aeropuerto de la CDMX, pues a grito pelado exigió no ser entrevistada; y si bien está en su derecho al no querer dar declaraciones, ella como cualquier artista, tanto La Guzmán como Pepe Aguilar deben de recordar que en el momento que ellos solicitan ser entrevistados, los medios acuden a sus conferencias de prensa, conciertos y eventos especiales; son apoyados con promoción en los diferentes programas de TV, medios impresos, digitales y de radio, así que deben de entender que el cariño debe ser recíproco y que gracias al trabajo de la prensa, el público se entera de sus proyectos, asiste a sus conciertos y consume sus productos musicales. Pepe recomienda a los reporteros que tramiten una entrevista en tiempo y forma para ser atendidos de buena manera; pero le recuerdo que, por lo menos en su caso, es una mentira, porque diferentes colegas e incluso un servidor hemos solicitado a través de su jefe de prensa poder entrevistado desde hace varios años, a lo que él se ha negado rotundamente, aun cuando Pepe sí pide apoyo y se le da; pero cuando es al revés, solo manda a decir que no tiene. nada de qué hablar por el momento con quien desea acercarlo más al pueblo, a esa gente que le compra discos y boletos para sus recitales.

SERGIO CORONA INAUGURARA EN MONTERREY TIENDA DE COMIDA

El actor y comediante de 91 años es la imagen de Pastes Kikos, en el Estado de Hidalgo y recientemente se sentó con Francisco Valle, propietario de la empresa, para renovar su contrato porque en el mes de marzo abrirán sucursales en Monterrey, Nuevo León, en donde el rostro de Corona será utilizado para que los regios conozcan uno de los platillos típicos hidalguenses y en la inauguración del primer local, ubicado en el centro de Monterrey, estará don Sergio firmando autógrafos y tomándose fotos con la gente, razón por la que Corona me dice sentirse bendecido que a sus 91 años continúe con trabajo y que los empresarios de México se fijen en él como una opción para que los usos y costumbres mexicanos prevalezcan entre las nuevas generaciones.

LA VOZ OFICAL DE LA SERIE JOSÉ JOSÉ SORPRENDE EN MONTERREY

Manuel José, quien en su momento se dijo era hijo no reconocido de El Príncipe de la Canción, se presentará el próximo 5 de marzo de Pavellón M de Monterrey, en donde casi ha agotado el boletaje, razón por la que están considerando abrir una fecha más, en donde rendirá homenaje al fallecido intérprete; pero lo relevante es que, a diferencia de los hijos del Príncipe, Pepito y Marysol, que no heredaron la calidad vocal de su padre, el cantante de origen colombiano está logrando conquistar al público con su propio talento. Manuel José lo hace tan bien, que de viva voz de El Príncipe le dijo públicamente que se sentiría honrado de haber sido su padre.