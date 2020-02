Ofrecen 10 mil pesos por la mejor foto de diputado en el Super Bowl

La exdiputada federal y local del Partido Acción Nacional (PAN), Brenda Velázquez Valdez, ofreció premiar con 10 mil pesos a quien tome la fotografía "más nítida" del coordinador de la diputación local del blanquiazul, Carlos de la Fuente Flores, durante su asistencia al próximo Super Bowl, que se efectuará el domingo en Miami, Florida.

La iniciativa de la exlegisladora se originó ante la molestia que causaron los diputados locales, al aprobar en el seno de la Diputación Permanente, que el segundo periodo ordinario del segundo año de sesiones no iniciará el sábado 1 de febrero, como está previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso, sino hasta el 4 de febrero.

El coordinador de la bancada del PAN y a la vez presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), Carlos de la Fuente Flores, argumentó que el acuerdo se tomó para no afectar el "puente" de los empleados del Congreso, que entrarán a laborar hasta el próximo martes.

A través de sus redes sociales, la exdiputada panista, Brenda Velázquez, denunció que el coordinador de la bancada blanquiazul, Carlos de la Fuente, "viola la constitución con tal de irse a Miami al Super Bowl".

Por lo anterior ofreció: "GIVE AWAY. A la persona que envíe la foto más nítida de este diputado valemadrista en el Super Bowl, le daré una recompensa de 10,000 pesos en efectivo. Las mejores fotos se pondrán a votación".

De la Fuente Flores aseguró en su cuenta de twitter que no viajará a Miami y que además va a publicar una selfie viendo el Super Bowl desde su casa, por lo que pidió que la ex legisladora done los 10 mil pesos a una fundación para niños con cáncer.

Si me hablan con mentiras

Que triste que un medio importante le de tanta importancia a una nota falsa. Yo estaré en Monterrey mañana viendo el juego en familia. Ahora reto a que esos 10,000 pesos se lo donen a una fundación de niños con Cáncer de NL. Quisiera ver la evidencia https://t.co/vs9b403H1C — Carlos de la Fuente (@chaledelafuente) February 1, 2020

¿Qué dice la ley?

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de Nuevo León establece: "La Legislatura tendrá cada año de ejercicio dos Períodos Ordinarios de Sesiones, el primero se abrirá el día 1º de septiembre y terminará el día 20 de diciembre; el segundo se iniciará el día 1º de febrero y terminará el día 1º de mayo. Ambos períodos pueden ser prorrogados hasta por treinta días, por acuerdo del Pleno".

Velázquez exhibió una fotografía del diputado Carlos de la Fuente, con la leyenda: "SE BUSCA En el Super Bowl. Recompensa 10,000 pesos…".

La convocatoria de Brenda Velázquez desató numerosos comentarios a favor y en contra. Hubo quienes le reprocharon que anduviera "quemando gente", pero la mayoría apoyó su iniciativa, y señalaron que el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, también acudirá al Super Bowl, y tendría que faltar al inicio del periodo legislativo de la Cámara Alta en la Ciudad de México.

El mismo García Sepúlveda hizo público su viaje al compartir una fotografía en la que se le ve de espalda para lucir una camiseta roja, con el número 16 de Joe Montana. "Desde niño siempre fui fan del americano, jugué de los 9 a los 19 años y justo este año voy a mi primer Super Bowl a disfrutar de mi despedida de soltero con mis amigos, pues ya me caso en unas semanas", escribió en la publicación.

Agregó el senador de MC: "no voy a escondidas como lo hacen otros que luego se van a ver el baseball u otro evento sin avisar. Todos los gastos corren por mi cuenta, ya lo he dicho, yo no necesito vivir del erario, y dono el 100% de mi sueldo como servidor público".

A los ciudadanos de Nuevo León, comentó que les gusta mucho el americano, "sé que me encontraré a más de uno, allá nos vemos", y prometió: "les estaré platicando de mi viaje como siempre lo hago. ¡Vamos 49s!".