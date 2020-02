No descarta Clara Luz interés en la gubernatura de Nuevo León

Tras presentar su renuncia al PRI luego de 22 años de militancia, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales reconoció que ha recibido propuestas de otros partidos políticos y señaló que sería un honor gobernar el estado de Nuevo León, pero también una gran responsabilidad.

La presidenta municipal ofreció una conferencia después de darse a conocer su salida del tricolor y aunque no habló mal de su ex partido sostuvo que ese partido ya no comulga con sus ideales, sin embargo reconoció que existe gente valiosa dentro dentro de la organización política.

“Yo nací siendo priista, estuve en el PRI todo el tiempo, puse 22 años en la carta porque consideré que eran los efectivos después de trabajar al servicio del PRI de Nuevo León” comentó.

Indicó que se va porque el PRI ha tenido una evolución que no es compatible con su manera de pensar y lo que se debe de hacer como servidores públicos.

“Para mí sería un honor el cargo de la gubernatura, pero no tengo ninguna propuesta oficial por parte de Morena, he tenido pláticas no nada más con Morena ha habido algunos otros partidos y sobre todo el día de hoy, la mañana de hoy, muchos otros partidos que se han acercado, tal vez pude ser, pero nunca he tenido ningún acercamiento oficial y tendría que tomar la decisión”, compartió.

Detalló que la razón por la que también decidió dejar al PRI es porque ya no estaba aportando valor ni al municipio, ni al estado ni al país a través de esa organización política.

“Y creo que lo importante es generar, buscar lugares en donde pueda aportar valor”, destacó.

Aclaró que nunca dijo que no se le hiciera viable contender por el tricolor debido a que este a perdido fuerza y credibilidad.

“Yo lo que digo es que la evolución interna del PRI de Nuevo León es la evolución a la que yo no estoy de acuerdo y precisamente porque no estoy de acuerdo, he tomado la decisión”, comentó.