Tatiana Clouthier se destapa para la gubernatura de Nuevo León

Tatiana Clouthier, diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó su interés por competir en las próximas elecciones a la gubernatura de Nuevo León que se llevarán a cabo en junio de 2021.

En una entrevista para el programa El Paredón, la legisladora aseguró que aunque fue elegida diputada por Sinaloa y también tendría derecho a ser candidata para gobernar dicho estado por haber nacido ahí, ella preferiría ir por Nuevo León.

"Ahorita mi residencia le duele a quien le duela la tengo en Nuevo León", aseveró, además de asegurar que los problemas que vive Sinaloa son más graves, "allá tienen a los Ovidios".

Las elecciones en Nuevo León serán el próximo 6 de junio de 2021 y se votará al próximo gobernador de Nuevo León, 42 diputados estatales y 51 ayuntamientos.

Clara Luz también se destapa

Tras presentar su renuncia al PRI luego de 22 años de militancia, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales reconoció que ha recibido propuestas de otros partidos políticos y señaló que sería un honor gobernar el estado de Nuevo León, pero también una gran responsabilidad.

La presidenta municipal ofreció una conferencia después de darse a conocer su salida del tricolor y aunque no habló mal de su ex partido sostuvo que ese partido ya no comulga con sus ideales, sin embargo reconoció que existe gente valiosa dentro dentro de la organización política.

“Yo nací siendo priista, estuve en el PRI todo el tiempo, puse 22 años en la carta porque consideré que eran los efectivos después de trabajar al servicio del PRI de Nuevo León” comentó.