Jesús Nava condiciona 'Hoy no circula' a reducción de contaminantes de empresas

Antes de aplicar el programa “Hoy no circula” durante las contingencias ambientales en Nuevo León, el diputado de Acción Nacional, Jesús Nava Rivera, exigió primero condicionar a las industrias para que cumplan las normas, reduzcan su producción y dejen de contaminar.

Nava Rivera presentó su propuesta a través de una reforma por adición de un artículo 56 Bis 1 a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León que a la letra señala:

“Para el establecimiento de Normas Ambientales Estatales que establezcan programas o acciones de contingencia sobre los vehículos particulares automotores, es necesario que previamente se agoten las medidas de contingencia sobre la Industria de competencia Estatal y de competencia Federal, contenidas en las respectivas Normas Ambientales Estatales y Normas Oficiales Mexicanas, así como la legislación y reglamentación respectiva”.

Como se sabe, el pasado 18 de febrero se publicó en el Periódico Oficial del Estado una Norma Ambiental Estatal de Emergencia en la que se estipula que como programa de contingencia se aplica para vehículos automotores el “Hoy no circula” y para las industrias de competencia estatal una reducción de sus actividades.

“No podemos empezar con el “Hoy no circula” en días de alerta o de contingencia ambiental cuando ni siquiera tenemos acciones directas hacia la industria, hacia los ´peces gordos´, no hacia el automovilista; en dónde debe si o si, en días de alerta ambiental, disminuir sus procesos de producción que generan emisiones contaminantes y que nos muestren mediante bitácoras que en realidad disminuyeron sus procesos de producción en la alerta ambiental”, aseguró Jesús Nava.

“Por qué iniciamos con los automovilistas, con los ciudadanos y no empezamos con los ´peces gordos´ que en verdad están contaminando. Hablo de Pemex, Alcali, de Daltile, de Ternium, de Protexa, de Reacciones Químicas, de Pedreras, debemos empezar por ellos, los industriales deben de poner el ejemplo. ¿Por qué en vez de un “Hoy no circula” proponemos un día en el que digamos “Hoy no contaminamos”?, añadió Nava Rivera.