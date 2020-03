Protestan contra discriminación con un "besotón"

Luego de que una pareja gay fue discriminada en Galerías Monterrey por demostrarse su amor en público, este domingo decenas de parejas se reunieron en esa plaza comercial para protagonizar el “Besotón vs Homofobia 2020”.

La manifestación pacífica fue convocada por Reinas del Drag.

Al grito de “amor es amor” y “educación no discriminación” integrantes de la comunidad LGBT+ marcharon por la plaza en exigencia al respeto de sus derechos humanos.

La activista, Jennifer Aguayo aseguró que hace cinco años se presentó una situación similar en ese lugar por lo que sostuvo que no se ha avanzado nada en respeto e inclusión.

Uno de los afectados por el acto de discriminación comentó que ya denunció ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

“Alcé la voz únicamente para no quedarme callado porque yo oí que hace fácil, 10 años, que Galerías corría a la gente gay no creí que me fuera a pasar en el 2020 y pues al principio estaba solo en esto y ahora me siento que no estoy solo gracias a todos ustedes”, señaló Jonathan Ponce

El afectado sostuvo que no por demostrarse su amor en un espacio público deben de ser tratados como delincuentes.

Aunque solicitaron la presencia de algún representante del centro comercial no fueron atendidos por nadie porque les dijeron que no está el personal hasta el lunes.