Te despejamos las dudas sobre este mito: ¿La avena engorda?

View this post on Instagram

🤨 Hace tiempo no tenemos el "Momento de Interes Popular MOWI"🤓 Y ya que venimos utilizandola te comento beneficios de la Avena! ✍ – Se considera de los cereales más completos – Mejora el sistema cardiovascular ❤ – Reduce los niveles de colesterol – Propiedades antioxidantes 👶 – Provee de energía estable 🤸‍♂️🤸‍♀️ – Alto contenido de fibra soluble – Previene y alivia el estreñimiento – Alto contenido de vitaminas , minerales y aminoácidos esenciales – Estabiliza los niveles de azúcar También sirve como una buenísima harina 🍚 si la licúas en seco. ⚠️ Atenti, para que no te caiga pesada, para poder convertir los antinutrientes en nutrientes positivos a tu salud, para poder aprovechar al maximo sus beneficios, remojarla por 8 hs 🕡en agua tibia y un chorrito de limon🍋! ☺ Te fue util el post? Consumis avena 🍛? Sabias de todos sus beneficios 😏? Te leo!! 🤓 Que sea con amor ❤, o que no sea! #elclubdeemprendedoras #mowinatural #mowitips #beneficios #avena #beneficiosavena #datos #datosinteresantes