Continuan largas filas, ahora en pago de servicios

La sana distancia ha quedado de lado en oficinas de la CFE, Izzi y bancos, en donde se han hecho largas filas por los consumidores del servicio.

A pesar de las insistencias del gobierno estatal, de no salir de casa, los recibos vencidos y la saturación de las aplicaciones para realizar el pago, ha obligado a los usuarios a romper la cuarentena.

Este lunes se pudieron apreciar largas filas en oficinas de la CFE en distintas partes del área metropolitana, en donde la sana distancia queda de lado.

Algunos usuarios del servicio se han quejado de no poder realizar el pago mediante la App de la CFE, al no funcionar bien la aplicación. Otros usuarios se vieron obligados a ir a las oficinas pues la Tarjeta Inteligente no permite otra forma de pago.

Largas filas también se observaron en las oficinas de Izzi, bancos y comercios como pizzerías, los cuales presentaron esta problemática desde el pasado 30 de abril.

Ante esto, el pasado domingo el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos informó que tomarán medidas para el próximo 10 de mayo.