Karina Barrón renunció a MC para no estar de "agachona"

En aras de una congruencia con sus ideales, Karina Barrón aseguró que decidió dejar las filas de Movimiento Ciudadano porque es un partido machista que maneja un doble discurso de paridad y en realidad no dan oportunidad a las mujeres.

La diputada local confesó que prefirió quedarse sin una bancada y sin la posibilidad de una reelección como legisladora antes que seguir de “agachona”.

El pasado viernes 3 de julio, Barrón presentó la renuncia a la bancada local y a Movimiento Ciudadano aludiendo que no puede estar en un lugar en el que no respetan a las mujeres, existe falta de tolerancia y un trato desigual.

Reconoció que le tomó trabajo llenarse de aplomo para dejar su bancada.

“Es difícil tomar una decisión cuando te tienen el pie en el cuello y te dicen: ya no va a volver a ser nada”, confió.

Indicó que está consciente de que no puede buscar una reelección para una diputación local.

“Pero tenía dos opciones o quedarme ahí agachada sin decir absolutamente nada y volver a competir en una reelección o definitivamente brincar y al final de cuentas decir: hoy mi trabajo es legislar, hoy estoy aquí no me puedo quedar callada y yo no manejo un doble discurso”, aseguró.

Mencionó que siempre ha sido muy congruente con lo que es y los temas que va a seguir defendiendo en donde quiera que esté.

Como ya en una ocasión renunció a las filas del PAN, dijo, que estaba consciente de que iban a venir las críticas, pero también le ha llegado mucho apoyo.

“Creo que la gente se está dando cuenta del doble discurso que manejan (el senador Samuel García, el presidente estatal de MC, Agustín Basave y el coordinador de la bancada en el Congreso, Luis Donaldo Colosio Riojas)”, sostuvo.

Comentó que ahora mismo se siente muy tranquila, muy liberada.

Recalcó que su renuncia no es un tema de ahora sino que inició desde la campaña porque siempre hubo un tema de desigualdad.

“Es un partido de tres: Luis Donaldo, Agustín y Samuel García”, insistió.

Agregó que jamás incluyen a las mujeres a las que hacen sistemáticamente a un lado.

“Es un tema que yo estuve peleando desde un inicio porque no hay "piso parejo", a las mujeres no se nos da la oportunidad de toma de decisiones ni participar en el partido”, sostuvo

Mencionó que cuando ella hizo público su descontento, hasta la dieron de baja en un grupo de watsapp.

“Si tanto habla el coordinador de paridad comencemos en casa; siempre se manejó ese doble discurso. No me puedo quedar callada, yo defiendo para las mujeres “piso parejo”, que no seamos agachonas, que rompamos los techos de cristal, y si yo no estoy poniendo el ejemplo, pues qué estoy predicando”, comentó.

Añadió que como conoce a Luis Donaldo va a salir a exigir que la siguiente presidencia en el Congreso sea de una mujer, pero cuestionó por qué no lo aplica dentro del partido o su bancada.

Recordó que ella fue la primera en la legislatura en presentar el tema de paridad y jamás tuvo el apoyo o el respaldo del coordinador.

“Hasta el cuarto para las doce que vio que es un tema mediático”, recordó.

Expuso que nunca la dejó opinar y ella ya había sido coordinadora de otro grupo legislativo en la Legislatura pasada.

Barrón dijo que le queda claro que es la que presentó más iniciativas y no solo eso sino que el 60% fueron aprobadas.