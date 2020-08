Barrón deja atrás la misoginia de MC y se une al PRI

Borrón y cuenta nueva…"la tercera es la vencida", aseguró la diputada Karina Barrón, quien este martes fue presentada como integrante de la bancada del PRI en el Congreso local.

En entrevista, la legisladora local, quien hasta hace dos meses militó en Movimiento Ciudadano y antes estuvo en el PAN, confesó que decidió integrarse al tricolor porque es un partido con experiencia, que da oportunidad a las mujeres y que históricamente sentó las bases para el bienestar familiar y de los grupos vulnerables.

“Yo vengo de un partido misógino donde no se me dio la oportunidad absolutamente de nada. Estoy muy tranquila, muy feliz sobre todo con la estrategia de trabajar en la calle. Yo soy una diputada de calle”, sostuvo.

Confió que la invitación para integrarse con el PRI la recibió del propio líder nacional del partido, Alejandro Moreno.

Calificó a “Alito” Moreno como una persona de mucha experiencia que no viene a hacer show ni a experimentar.

Reconoció que el tricolor ha sido muy criticado por temas de corrupción, pero aclaró que eso no ha sido exclusivo del PRI sino que ha pasado con muchos funcionarios de todos los partidos.

“Funcionario que haya cometido corrupción que sea castigado, sea del PRI, de Movimiento Ciudadano y que lo hemos visto hasta en Morena, últimamente con los videos”, señaló.

Mencionó que el PRI le ofrece lo que siempre pidió: respeto, libertad y el apoyo en un tema tan importante como es el bienestar social.

Barrón no quiso calificar su paso por Movimiento Ciudadano como un error, sin embargo dijo “ni me deben ni les debo nada”.

De cara a las próximas elecciones, estableció, que viene un buen año para el PRI.

“Es un partido que tiene experiencia y que no quiere venir a arrebatar como un partido del que yo me salí: Movimiento Ciudadano, que yo me salí porque nada más tres personas se adueñan de él”, expuso.

¿La tercera es la vencida?

“Por supuesto que sí. Estoy contenta, bien contenta, con todas las pilas”.