AMLO se enfrentará a reclamos y protestas en Nuevo León

Un ambiente hostil es el que le espera al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a tierras regias ya que por una parte, el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) planea una protesta para exigir su renuncia, mientras que diputados panistas le exigen que cumpla sus promesas.

También Samara Pérez, vocera de los familiares de las víctimas del Casino Royale, anunció que buscará entrevistarse con él para clamar justicia por los 52 fallecidos en el ataque incendiario, perpetrado por un comando armado el 25 de agosto del 2011.

López Obrador visitará la Sultana del Norte como parte de una gira por el noreste de la República que abarca también los estados de Coahuila, Durango y Tamaulipas.

También te puede interesar: Recuerdan a víctimas del Casino Royale a 9 años

AMLO arriba en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19 motivo por el cual el gobernador de Nuevo León ha estado solicitando a la federación recursos económicos sin haber recibido una respuesta hasta el momento.

Desde el pasado mes de mayo, cuando Nuevo León reportó un gasto de casi mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria reveló que se requerían por lo menos otros mil 800 millones de pesos y mencionó que en otros países el gobierno federal se encarga de costear los gastos de forma total.

“En Estados Unidos a cada ciudadano que dejó de ir a un trabajo le dan mil 500 dólares al mes. Nosotros estamos repartiendo despensas, de méndigos 250 pesos porque no tenemos más dinero”, señaló, en su oportunidad el Bronco

Si de por si la situación del estado ya era complicada, el panorama empeoró con el paso de la tormenta tropical “Hanna” que dejó daños por 3 mil millones de pesos, según lo estimado por las autoridades estatales.

En ese sentido, Mauro Guerra, líder estatal del PAN, acompañado de diputados federales del partido demandaron que López Obrador cancele su gira por el estado porque creen que vendrá a prometer apoyos que no cumplirá.

Aseguraron que el mandatario de la nación tiene una falta de compromiso.

“Se comprometió a apoyar al estado con recursos para la presa Libertad, para más penales, el tema de la movilidad, como la línea 3 del Metro”, recordó

Los diputados federales panistas y el senador Víctor Fuentes dieron a conocer una carta dirigida a López Obrador en la que exigen apoyos para el tema de la pandemia , para paliar los destrozos que dejó Hanna y combatir la contaminación ocasionada por la Refinería de Pemex, ubicada en Cadereyta.

Por su parte, Karina Rodríguez, líder de Frena fue contundente al decir que aprovecharán la presencia del presidente para exigirle su renuncia.

“Primeramente que él no es bienvenido en Nuevo León y que él no se puede burlar de nosotros, no se lo vamos a permitir y exigimos que se retire ya de la presidencia, esa es la misión de Frena hacer que el señor se retire”, puntualizó.