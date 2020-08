El adiós de la dinastía Valdés; muere el Loco

EL LOCO VALDÉS, UNO DE LOS MÁS GRANDES COMEDIANTES, SE FUE SIN DECIR ADIÓS

Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido como El Loco Valdés, fue uno de los actores más completos que ha tenido México: sabía bailar, cantar y nadie como él para la improvisación. Fue una de las celebridades más polémicas e irreverentes, sin necesidad de utilizar malas palabras. Aunque no fuera querido por muchos, se posicionó en el gusto de los mexicanos por su humor blanco y como uno de los más fervientes fanáticos de “Las Águilas” del América. Perteneció a una familia vinculada al mundo del entretenimiento en la que figuraron Germán Valdés Tin Tan, uno de los comediantes más famosos a nivel internacional; el recordado y querido Ramón Valdés, el famoso Don Ramón de El Chavo del Ocho, y Antonio Valdés, El Ratón.

Variedades del medio día, Operación ja ja, Ensaladas de locos, El show del Loco Valdés y La hora del Loco fueron emisiones televisivas que dejaron huella en la TV mexicana, y que lo convirtieron en un miembro más de las familias mexicanas y uno de los comediantes que, junto a Paco Malgasto, dieran inicio en el teatro al famoso Tenorio cómico, en el que empezó a participar en 1977 con el personaje de Don Luis Mejía. El Loco es de los pocos histriones nacionales que se quedan más que en la memoria, en el corazón de los mexicanos, que gustosos disfrutaban de las apuestas con su compadre Sergio Corona por el equipo que idolatró hasta los últimos días de su existencia. Don Manuel Valdés pasó los últimos meses alejado del público que tanto lo quiso, a causa de su mala salud. Que en paz descanse.

DON CHAYO, UN HOMBRE DE PALABRA

Con el tema romántico “Compré una cantina”, Don Chayo El Cardenal Mayor y su Fortaleza Norteña, honra su palabra de apoyar a su hijo el más pequeño, con quien trabaja en la nueva agrupación musical desde principios de este año, cuando abandonó el exitoso grupo de Los Cardenales de Nuevo León, mismo que queda bajo el liderazgo de su hijo mayor. El tema, creación de Humberto Galindo, es parte del álbum Mis éxitos Vol. 1 -en preparación- y está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de Don Chayo en YouTube. El grupo está ansioso de regresar a los escenarios para deleitar a su público, como siempre, pues son muchos los artistas que dicen extrañar los conciertos en vivo, pues en las presentaciones virtuales no se siente la interacción del público, que es lo que pone el ambiente.

EL RECODO, SIEMPRE INNOVADOR

A propósito de las restricciones que impone la pandemia, para empezar a retomar los conciertos en vivo y con público, pero con absoluta responsabilidad, Banda El Recodo y Ticketon anuncian su concierto “Fiestas Patrias Drive-In. Hagamos Historia Juntos”, que tendrá verificativo el próximo 12 de septiembre a un costado del Angel Stadium en el Drive-In OC en el City National Grove de Anaheim, California, con dos shows, a las 4 y a las 8 pm. El público podrá bailar afuera de su coche, siempre y cuando usen cubrebocas y permanezcan todo el tiempo al costado del vehículo. Los boletos salieron a la venta desde el viernes pasado, a un costo de 250 dólares por coche, e incluye a las personas que quepan en el vehículo con cinturón de seguridad puesto. Es decir, no aplica el “auto sardina”. Los fanáticos de “la madre de todas las bandas” que deseen disfrutar del evento, podrán hacerlo también a través de un live stream, adquiriendo su pase en ticketon.com y ser testigos de este esfuerzo por volver a la normalidad, pero sin exponerse a contagios. Ojalá sea un éxito y pronto otros artistas y otros empresarios sigan el ejemplo en nuestro país.

MI PÉSAME A LA FAMILIA CANTORAL ZUCCHI

Cierro esta columna dándole mi pésame a la familia de la querida actriz Itatí Cantoral por el fallecimiento de su madre, doña Itatí Zucchi Desiderio, acaecida el pasado viernes, a causa del Covid-19, según trascendió. Muchos no saben que doña Itatí nació en Argentina (en 1937) y que de joven, además de brillar por su belleza, fue campeona mundial de judo y actriz. A los 25 años conoció en Viña del Mar, Chile, al compositor mexicano Roberto Cantoral e iniciaron un romance breve de 9 días que terminó en un matrimonio feliz, con cuatro hijos: Carlos, Roberto Jr., Itatí y José Cantoral. Doña Itatí fue compañera inseparable y musa del maestro Cantoral, quien falleció hace 10 años.

Cuídense por favor y nos encontramos aquí la próxima semana.



