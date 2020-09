"Estoy viendo los logros del respeto a las mujeres": María Elena Chapa

La ex senadora de la República y ex diputada federal, María Elena Chapa calificó de histórico el momento que está viviendo Nuevo León después de que la Comisión Estatal Electoral (CEE) se aseguró de garantizar la paridad de género de cara a las elecciones del 2021.

“¿Cuál es mi sentir? Pues pensé que no lo iba a ver viva. Lo estoy viendo viva, lo cual me congratula. Me llena de emoción pensar que lo estoy viendo, que estoy viendo el cambio, que estoy viendo los logros de respeto a las mujeres que merecemos”, confió.

Dijo que ahora se perfilan unas elecciones con presencia femenina lo cual no ocurría en los tiempos en que le tocó llegar al Senado de la República.

“Cuando fui candidata a senadora éramos dos mujeres Silvia Hernández y yo. Hay una profunda diferencia con eso, el Senado ahorita es casi 50 por ciento”, mencionó.

Nacida en Doctor González, el 19 de abril de 1944, Chapa es egresada de la Escuela Normal Miguel F Martínez e ingresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1969. Entre los cargos que ha ocupado están el de diputada federal, de 1989 a 1991 y senadora de la República de 1991 a 1997.

Entre los reconocimientos que ha alcanzado está el que le entregó la Comisión Estatal Electoral por el impulso a la paridad y en el 2015, la Red de Mujeres en Plural la distinguió por su trabajo también a favor de la paridad.

Chapa reconoció que no veía como algo lejano esto que está viviendo el estado en tema de paridad porque pensó que ni siquiera le iba a tocar verlo.

“Pensé no se va a lograr y nada y que se va logrando. Vino esta generación de reemplazo de mujeres y de hombres con otra forma de hacer política que sin duda han influido”, señaló.

El lunes, la CEE aprobó por unanimidad los lineamientos para la paridad de género, en respuesta a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado debido a que el Poder Legislativo no cumplió su obligación de fijar normas para que las disposiciones sean aplicadas en la elección del año entrante.

Cabe destacar que las nuevas reglas se aplicarán tanto para la elección de diputaciones locales como para ayuntamientos.

“Las 36 mujeres que formamos la Red Paridad Nuevo León estamos sumamente satisfechas con los lineamientos que la Comisión Estatal Electoral dictó ayer”, manifestó.

Agregó que el Tribunal tuvo que actuar porque el Congreso local, a la fecha, no ha aprobado nada ni de paridad ni contra la violencia política.

Explicó que la paridad total significa, la paridad vertical, que son: senadores, diputados federales, regidurías y sindicaturas; la horizontal que corresponde a alcaldías, y la transversal que es para ciertos grupos de población.

“Lamentamos mucho que el Congreso del estado haya manifestado, desde hace un año que se aprobaron las iniciativas, las profundas resistencias partidarias a aceptar como iguales para las oportunidades políticas a las mujeres”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que este logro va a favorecer a todas tanto a las que hayan votado en contra como a favor.

“Al final se convierte en una disposición de orden legal basada en leyes generales que son las nueve reformas constitucionales que hace más de un año, desde junio del 2018, se habían dictado”, expuso.

Mencionó que en el tema de paridad de género ya no hay regreso y se logró a través de la CEE porque del Legislativo no hubo una respuesta.

“Por más que se tendieron puentes con el Congreso del estado por más de que se les entregaron 114 reformas por más que estuvimos haciendo acercamientos, pues se resistían sobre todo el PAN y el PRI, eran los de más profunda resistencia de aceptar a las mujeres”, abundó.

Añadió que con esta resolución del CEE las mujeres que han estado por la lucha de la paridad pueden respirar tranquilamente.

“Ahora observaremos que haya cumplimiento en estas disposiciones”, puntualizó.