"Tenemos que recuperar la grandeza de Nuevo León": Víctor Fuentes

Al presentar su segundo informe de actividades, el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, destacó los avances en materia de seguridad, donde el feminicidio y el robo a casa habitación se consideran delitos graves, en busca de evitar que los delincuentes recuperen su libertad fácilmente. También reconoció que el Gobierno federal ha quedado corto en materia de obra pública.—El principal logro fue cumplir, en haber tenido la sensibilidad social en estos dos primeros años de trabajo sobre problemas muy importantes para NL y para todo el país. Como la seguridad, tiene que fortalecerse la capacidad del estado para que los delincuentes se la pasen en prisión, que no haya impunidad, que no haya delincuentes en la calle con la venia de la autoridad. Introdujimos un catálogo de delitos graves entre los que destacan el feminicidio, robo a casa habitación y el abuso sexual contra menores. Hoy esto ya es una realidad y sólo falta que los Congresos locales y las fiscalías se pongan las pilas. Sin componendas, sin cochupos, sin acuerdos con las fiscalías, jueces y corrupción, que vayan a prisión.También te puede interesar : Aplican 180 mil dosis de vacuna contra la influenza —Es un tema primordial, sobre todo la calidad de lo que consumimos, la calidad de lo que tomamos y respiramos. En lo referente a lo que consumimos y bebemos fuimos parte importante de la promoción del etiquetado frontal a bebidas y alimentos, para que tengamos la capacidad de conocer lo que estamos consumiento. En calidad del aire, emisiones de refinerías, extractoras de calizas, hay propuestas de reforma al 27 constitucional para meter en cintura a las pedreras, que hacen de las suyas en Monterrey y donde se afecta la salud.—En ninguna parte había una encuesta y esos son inventos de Morena, del presidente para crear una narrativa y mantener entretenida a la gente en ausencia de resultados como el tema de seguridad, salud, economía, requieren de otros discursos con el supuesto combate a la corrupción. La justicia no se pone a consideración de nadie, la justicia se aplica.—México tiene grandes carencias en materia de infraestructura educativa, de salud, construcción de espacios públicos, hospitalaria de alto nivel o las vías de comunicación. Toda la infraestructura del país se queda chiquita y al no incrementarla nos quedamos igual de raboncitos. En el mundo la infraestructura pública juega un papel importantísimo en el desarrollo económico de los países y como en México esto está brillando por su ausencia. Fuera de los proyectos fallidos de origen como Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía, no vemos obra pública en ninguna otra parte. En NL se está quedando muy chico.—En nada estamos mejor.es parte de esta docena trágica donde vamos en el capítulo 11 de desaciertos, corrupción, falta de trabajo y capacidad. NL ha retrocedido. Tenemos que recuperar la grandeza de Nuevo León con eso que nos ha caracterizado, que nada tiene que ver con Medina y

