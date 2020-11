Víctor Fuentes respalda alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

El senador Víctor Fuentes Solís informó que respalda la alianza política entre el Partido Acción Nacional (PAN), del cual forma parte, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo anterior para el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2021.

Descarta Víctor Fuentes dejar filas del PAN El senador, Víctor Fuentes, recibió la invitación para integrarse a Movimiento Ciudadano de parte de su homólogo Samuel Gracía

“Sin duda alguna, cuando se trabaja en equipo se logran mejores resultados. Es por eso que considero la alianza entre mi partido, Movimiento Ciudadano y PRD como una buena opción para participar en el proceso electoral del próximo año y hacer frente al partido autoritario que es Morena”.

Víctor Solís destacó que estos no son tiempos para priorizar intereses personales o de grupo, / Foto: Especial

Destacó que estos no son tiempos para priorizar intereses personales o de grupo, ni para empujar camarillas ni individualismos, sino de encontrar la mejor opción para recuperar la grandeza de Nuevo León.

Foto: Especial

Fuentes Solís añadió que es importante que, una vez pactada la mencionada alianza, se lleve a cabo un proceso abierto para la selección de los diferentes candidatos en Nuevo León para el próximo proceso electoral, a pesar de que él sale como mejor posicionado en diferentes encuestas internas que se han movido en las filas albiazules.

Por el bien de la democracia y de la ciudadanía, expreso mi respaldo total a la alianza entre @AccionNacional y @MovCiudadanoMX para el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2021: https://t.co/XvbPH7LOec ¡Necesitamos un cambio verdadero! pic.twitter.com/S750rkO6de — Víctor Fuentes (@VictorFuentesNL) November 11, 2020

“Se tiene que llevar a cabo un proceso abierto para la selección de las candidaturas en Nuevo León, es un sinónimo de democracia, ya que es el pueblo el que debe elegir a los mejores perfiles contendientes”.

El legislador federal expuso que el Partido Acción Nacional comparte una visión histórica en la defensa de la democracia con MC y PRD, ya que en conjunto representan un frente político en contra del partido hegemónico actual y lo que ha significado el pasado.

Víctor Fuentes Solís es, entre panistas, el mejor posicionado a la gubernatura de NL: Encuesta De acuerdo con resultados de una encuesta telefónica de la consultora BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S.C.

“Frente a este momento de riesgo para nuestra democracia, en el que, en pleno siglo XXI emergió un partido hegemónico que solo obedece los designios de un hombre, nos toca unirnos por el bien de la democracia y la participación ciudadana”.

El tema de las alianzas es muy importante, yo estoy muy convencido de aliarte para cosas buenas, para cosas que sean adecuadas, que vayan con el espíritu; las tradiciones y la historia. Una alianza con el PRI Nuevo León y Morena es contranatural.

Por último, el senador aclaró que, por el contrario, con el Partido Revolucionario Institucional no existe coincidencia en los valores democráticos debido a su falta de compromiso por un México en el que la ciudadanía sea el principal motivo de trabajo.

El tema es que #nl #Elecciones2021 las coaliciones están casi por cerrarse pero hace falta saber quién será el candidato de Pan y MC. Víctor Fuentes parece que va fuerte por la alianza en #nl así van saliendo encuestas y encuestas por todos lados pic.twitter.com/SejID72AtU — mtynius (@mtynius) November 11, 2020

Y aunque ya se ha hecho público que en Zacatecas, Guerrero, Sonora y San Luis Potosí habría alianza entre PRI y PAN, en Nuevo León no podría fraguarse esta alianza por el antagonismo histórico que ha protagonizado la historia política del estado, aunado a que tradicionalmente ni el PRD ni Morena han sido partidos de relevancia en la Sultana del Norte. “Por conocimiento de causa sabemos que el PRI es un partido totalmente antidemocrático. Lo hemos visto antes, lo podemos ver ahora. Es por eso que, desde mi punto de vista, no podríamos trabajar en conjunto ya que nuestros ideales no coinciden”, continuó.

Además, "sería más transitable con Movimiento Ciudadano y con el PRD, ya se ha hecho en años anteriores, unas veces más exitosas que en otras. Pero hay entidad y comunidad en el propósito de dichos partidos políticos. Es algo más natural", expresó el senador y exalcade de San Nicolás de los Garza al plantearle la posibilidad.

Víctor Solís destacó que estos no son tiempos para priorizar intereses personales o de grupo / Foto: Especial

"El tema de las alianzas es muy importante, yo estoy muy convencido de aliarte para cosas buenas, para cosas que sean adecuadas, que vayan con el espíritu; las tradiciones y la historia. Una alianza con el PRI Nuevo León y Morena es contranatural", recalcó Fuentes.

Para el albiazul poder liderar la candidatura albiazul por la gubernatura del estado le da mucho gusto pues encabeza las tendecias dentro de su su partido.

"Soy un convencido de la democracia y por eso primero debemos concretar una alianza, una coalición, el segundo paso será determinar el proceso para elegir a los candidatos, sus mecanismos".

"Tenemos que ser transparentes y cuando se haga todo eso será cuando reflexionemos esa decisión, no esperamos menos, no queremos dedazos de ningún tipo", aseguró Fuentes.

El tiempo para que se den a conocer las coaliciones rumbo al 2021 está corriendo y mientras se mantiene el pulso en Morena en la búsqueda de una candidatura, Acción Nacional parece tener lista su apuesta, al menos en solitario. De ir en coalición, Movimiento Ciudadano mantiene su apuesta por el también senador Samuel García, algo que los albiazules no ven con buenos ojos tanto por cómo ha caído su popularidad en los últimos meses como por la importancia que tiene para el PAN postular como candidato a un panista para hacer frente a los punteros del PRI —Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos—, a la popularidad que marca la alcaldesa de Escobedo y aún sin partido y expriista Clara Luz Flores y a Morena.

¿Por qué dicen que Víctor Fuentes es el mejor posicionado por el PAN?

El senador albiazul lleva la delantera para conseguir la candidatura de su partido para ir por la Gubernatura de Nuevo León en 2021. Mientras que Felipe de Jesús Cantú ya le dio su apoyo, Mauricio Fernández se bajó de la carrera estatal para repetir a un cargo local en San Pedro Garza García. Es decir, que se repita un duelo —tras el portagonizado en 2018 por Monterrey—entre Adrián de la Garza y Felipe de Jesús Cantú ahora por el estado no estaría dentro de las apuestas del PAN para el 2021. Sin embargo hay quien ve que esta contienda por la candidatura se llevaríacontra el senador de MC, Samuel García. El popular senatore sí tiene intención de buscar la gubernatura a pesar de que Acción Nacional no lo vería con buenos ojos.

Según BGC, Víctor Fuentes sería quien más posibilidades tiene por los albiazules para contender y ganar la gubernatura a Adrián de la Garza (PRI) y a la eventual candidatura de la esposa de Abel Guerra, la alcaldesa Clara Luz Flores. La consultora según publicaron en redes sociales, señala que sólo Víctor Fuentes podría superar la campaña de De la Garza y Flores, en un estado que con una experiencia independiente que perdió fuerza en 5 años.

En este sentido, Demoscopia le da preferencia a Fuentes sobre García, por lo que un eventual apoyo de Samuel a Víctor podría sumar enteros para contrarrestar las preferencias sobre el PRI y Morena. En el caso de que el PAN optara por otro candidato, el albiazul perdería fuerza en la lucha por la Gubernatura según los datos de Demoscopia y de BGC.