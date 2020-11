Senado avala licencia de Samuel García para buscar gubernatura de Nuevo León

El Senado de la República aprobó la licencia temporal del legislador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, quien aspira a la gubernatura de Nuevo León.

Solicita Samuel García licencia al Senado; buscará gubernatura de Nuevo León El senador afirmó que es el único listo para llegar al gobierno estatal; destacó que habrá una contienda limpia con el diputado Luis Donaldo Colosio

Tras la votación del Pleno, el emecista junto con su compañera de fórmula Indira Kempis, señaló que seguirá defendiendo a Nuevo León, pero desde “otra trinchera” para cambiar o salirse del convenio fiscal.

“Aspiro a ser gobernador porque aquí en el Senado el tema del convenio fiscal está estancado. La mayoría de Morena no abre el debate no quieren convocar a una convención hacendaria y han puesto su aplanadora en contra de la descentralización.

“Soy un convencido que el Gobierno del Estado de Nuevo León ha tenido gobiernos corruptos, ineptos, improvisados, pero también es un gobierno que se ha hecho para decir no a resolver los problemas y a las soluciones. Cuando alguien quiere arreglar el tema del aire, de la contaminación, el tema de la movilidad, de la inseguridad, la respuesta del Gobierno siempre es no, ‘no es nuestra competencia, la ley no me permite meterme al tema, es tema federal', siempre por respuesta un no.

“Nuestro gobierno se hizo con tantas décadas un Gobierno hecho para decir no a Nuevo León y por eso estoy convencido que desde la trinchera del Gobierno del Estado de Nuevo León podemos convertir esto en un sí, urge modificar el convenio fiscal o salir del mismo para que nos dejen de exprimir y que el dinero de Nuevo León se invierta en Nuevo León y no se tire en un tren o en un aeropuerto”, dijo.

Ante la negativa del Gobierno para resolver los problemas por falta de dinero o por cuestiones legales, mencionó que se puede transformar el Estado con una nueva Constitución para lograr la salida del convenio fiscal y dar así la certeza legal y financiera para salir adelante.

“Urge una nueva constitución para que con ingeniería jurídica hacer el sí y poder renovar un documento que tiene 102 años de viejo y más de 611 parches”.

Colosio pone en riesgo el proceso interno

A pregunta expresa de los medios sobre realizar una encuesta abierta planteada por su contrincante Luis Donaldo Colosio, aclaró que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es clara en indicar que las precampañas son procesos internos y siempre dirigidos a sus militantes y simpatizantes.

Advirtió que el planteamiento de su rival abre la puerta a la intervención de la militancia de otros partidos políticos e incluso estaría cayendo en un acto anticipado de campaña que pone en riesgo el proceso interno e implicaría la pérdida de registro del aspirante.

“Porque lo aprecio y lo cuido a él también, lo que propuso es un acto anticipado de campaña, hay jurisprudencia reciente al respecto, cuando en una precampaña los precandidatos trascienden el umbral de su militancia y llegan a la ciudadanía en general, genera inequidad en la contienda y por supuesto se genera un acto anticipado en el que se pierde el registro.

“Yo no voy a permitir que algo fuera de la Ley ponga en riesgo su registro el de un servidor y mucho menos un proceso completo e interno de Movimiento Ciudadano”.

