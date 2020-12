Francisco Cienfuegos llama a evitar colapso de la economía

Parar de golpe la economía en el estado de Nuevo León no “aliviará” la pandemia sanitaria provocada por el Coronavirus, por lo que el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI Francisco Cienfuegos exigió implementar en las zonas comerciales medidas de seguridad, controles de acceso y cantidad de personas por establecimiento para evitar el colapso de la economía y la quiebra de los negocios familiares.

El líder de la bancada del PRI lamentó que, durante los últimos días, se haya registrado un nuevo número récord de casos positivos de Covid-19 reportados en un sólo día, que orilló al Gobierno del Estado a tomar medidas drásticas para enfrentar el problema.

“Estoy de acuerdo en que se tienen que tomar acciones para evitar saturar el sistema de salud, pero parar de golpe la economía y más en esta época cuando los comercios esperaban recuperar lo perdido durante el año, definitivamente, no es la solución”, manifestó el Coordinador priísta.

“Busquemos soluciones fuertes, pero responsables, como ser más cautelosos con las medidas de seguridad, control de accesos y cantidad de personas por establecimiento. Pongamos de nuestra parte para evitar más contagios y así seguir con la economía activa con los comercios trabajando garantizando el ingreso de nuestras familias”, añadió.

Además, Cienfuegos sugirió a los ciudadanos adquirir y consumir productos que son impulsados por los regiomontanos para así poder ayudar a las familias y evitar que los negocios se vayan a la quiebra.

“Este es el mejor momento para hacernos fuertes entre nosotros, hoy más que nunca es el momento de volver a ver lo local, comprarle los regalos navideños al vecino, la cena de navidad al familiar que la está vendiendo, dejar de buscar en aplicaciones lo que podemos comprar preguntándole a nuestros amigos, es el mejor momento de darle un empujón a quienes más lo necesitan”, señaló.

“Muchos negocios regios no pudieron sobrevivir a la pandemia este 2020, no podemos permitir que el sustento de más familias se ponga en peligro, no hay que aflojarle, el esfuerzo debe ser de todos”, aseguró.

Cienfuegos exhortó a los ciudadanos a salir de casa sólo lo necesario e implementar las medidas de sanidad decretadas por las autoridades.

“Sobre todo es importante la colaboración de todos nosotros: no salgamos si no es necesario, no nos reunamos con gente con quien no vivimos, evitemos multitudes y usemos el cubre bocas”, solicitó el líder del GLPRI.

“Pongamos nuestra parte para evitar contagios, y poder seguir reactivando la economía de forma responsablemente”, agregó.

Cienfuegos manifestó que cuidando la salud e impulsando la economía para prevenir una crisis podremos salir adelante.

“Hoy podemos demostrar de lo que somos capaces cuando nos unidos para apoyar a nuestra comunidad, siempre que se necesita los regios sabemos trabajar juntos para salir adelante. dijo.

“Entiendo que ya pasaron nueve meses desde que la pandemia llegó a la ciudad, y con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, el cansancio del encierro y la necesidad de trabajar, sin querer se ha empezado a bajar la guardia. Sin embargo, ahora más que nunca tenemos que seguirnos cuidándonos y cuidar a los nuestros”, concluyó.

