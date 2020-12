“Me siento molesto y decepcionado”, dice secretario de Salud de NL tras cancelación de fiesta

La tarde del sábado se clausuró el Show Center en Fashion Drive, en San Pedro, Nuevo León, ya que en sus instalaciones aparentemente se realizaba una boda, pero se trataba de un cumpleaños al que asistieron más de 200 personas, por lo que el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dijo sentirse molesto y decepcionado de la actitud de la gente.

“No se ni cómo escribirles esto porque me siento tan molesto y decepcionado, que me cuesta creer que con todo lo que estamos viviendo aún exista gente tan irresponsable, poco empática y que no se preocupa por los demás.

“Desde hace un rato, el equipo de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria acudió a un establecimiento donde se llevaba a cabo una evento con al menos 250 personas y cual aparentaba ser una boda al parecer todo era falso y disfrazado para que una persona pudiera festejar su cumpleaños a lo grande”, escribió en Facebook.

No se ni cómo escribirles esto porque me siento tan molesto y decepcionado, que me cuesta creer que con todo lo que… Publicado por Dr. Manuel de la O Cavazos en Sábado, 19 de diciembre de 2020

El Secretario pidió que la gente se cuide y que no salga de su casa si no es necesario, “esto que pasó hoy no está bien, si no cooperamos todos, no podremos salir adelante. El personal de salud no puede solo”, concluyó.

