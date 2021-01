Soy el panista mejor evaluado en este momento: Víctor Fuentes

Elección interna. Este domingo, el Partido Acción Nacional tiene previsto celebrar la contienda interna para elegir a su candidato que irá en busca de la gubernatura del estado.

Los precandidatos. Los aspirantes del albiazul a la candidatura por la gubernatura de Nuevo León son el senador Víctor Fuentes, el ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón y el ex diputado federal Homero Niño de Rivera

A pesar de que este domingo se celebra la elección interna para elegir el candidato del PAN, que contenderá por la gubernatura del estado en las próximas elecciones, el precandidato Víctor Fuentes propuso que, ante la contingencia sanitaria que enfrenta el estado, el proceso se cancele.

“Solicitamos que la Comisión Organizadora electoral proponga a la Comisión Permanente Nacional del partido la cancelación del proceso interno de selección de candidatura”, suscribe el senador en un escrito divulgado este martes.

Fuentes es uno de los tres precandidatos que aspiran a contender bajo los colores del albiazul por la gubernatura de Nuevo León. El político aseguró que lo avala una trayectoria limpia que le permite “ver a los ojos” a cualquier persona.

¿De cara al proceso interno de selección de candidato cómo se siente?

“Con mucha alegría de la respuesta que hemos recibido de parte de la militancia. El voto libre ha sido una de las banderas del PAN durante toda su historia, lo hemos exigido afuera y hay mucha conciencia por parte de la militancia hacia el interior. Los panistas tradicionales como Mauricio Fernández, Felipe de Jesús Cantú, como Gerardo Garza Sada, Fernando Márgain, como Gustavo Valdés Madero y muchos otros más nos han externado su apoyo y han ido más allá han estado colaborando de manera más activa en las cosas que estamos representado con las causas con los propósitos”.

¿Qué espera del proceso?

“Que predomine para el próximo domingo esta vocación democrática del PAN, si hay quien está en la postura de dar línea o de recibir línea pues sería algo muy errado contradictorio y lamentable con estos principios. Seríamos una copia chafa del PRI. Los que entramos al PAN no nos gustan que nos den ni dar línea porque no somos el PRI, es lo que nos diferencia que nosotros somos demócratas y ellos son un instrumento de emperadorcitos y reyecitos que en el PAN no debería existir”.

-Llega a la precandidatura con un gran respaldo de la militancia.

“Es todavía bastante más importante lo que en todas las encuestas se coincide en que somos el panista mejor evaluado en este momento, en que tenemos una evaluación que nos honra que tenemos que ser responsables con ella, una evaluación que se desprende de muchos años de trabajo sensato, honesto, de un trabajo de buenos resultados y de un trabajo que ha sido siempre además de muy bien visto, un trabajo limpio; entonces esta legitimidad que nos da la sociedad es preponderantemente importante que la militancia con mucha responsabilidad asuma la voluntad popular”.