Me desprestigian porque tienen miedo: Clara Luz

La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” Clara Luz Flores Carrales, aseguró ser víctima de ataques de personas que no quieren un cambio en el estado. Mencionó que ella les da miedo por la firmeza con la que avanza y los resultados reales que siempre ha dado en la función pública.

-Sobre las publicaciones en redes que afirman que ya se aplicó la vacuna anti-Covid, ¿qué puede decirnos? porque mencionaba que son quienes se oponen a las mujeres y el cambio

“(es gente) Que no quiere la honestidad, la transparencia. Que al final eso es lo que queremos todos los nuevoleoneses. Yo te podría decir que es falso yo no me he vacunado porque es un tema ético, les debemos dejar esas vacunas. Una vez que estén todos vacunados, los que están en situación de riesgo”.

-¿Qué es lo que buscan estas personas?

CLF “Desestimar el trabajo y el esfuerzo que hacemos permanentemente todos los días y que tienen miedo a que podamos salir adelante”

-¿Qué lo que molesta a sus detractores?

CLF “Sobre todo que hemos tenido resultados, eso es lo que les puede molestar. No les gusta que vayamos avanzando, sobre todo que lo hagamos con esa firmeza y con esa entereza. Lo que te puedo decir es que hemos dado resultados y como si dar propuestas reales”.

-¿Presentará alguna demanda contra la gente que dice busca su desprestigio?

CLF “Ya presenté recursos legales. Ya hice una denuncia y voy a hacer una ampliación”.

¿Es violencia política de género?

CLF “En este asunto tenemos que ver todas las personas y no nada más las mujeres y las mujeres también a las que no se nos han permitido oportunidades y que esas oportunidades están en manos, exclusivamente, de unos cuantos, esas personas son las que no queremos que sigan y es precisamente de lo que ellos tienen miedo”.

-Tras la reunión que sostuvo el fin de semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿se hará la prueba Covid?.

CLF “Ahorita sería desperdiciarla porque hasta después de cinco a siete días es cuando aparecen los síntomas. Los doctores me dicen que hasta los cinco días me haga la prueba y eso es lo que voy a hacer y ya con eso poder dar seguimiento a cualquier cosa”.