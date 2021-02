¡Increíble! compañera de Colosio va en contra de su candidatura

Aunque parezca increíble, una compañera de partido de Luis Donaldo Colosio Riojas, Patricia López de la Garza, presentó un recurso en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la candidatura del emecista a la alcaldía de Monterrey.

La Coordinadora de la Segunda Circunscripción Nacional de Mujeres en Movimiento aseguró que interpuso el recurso porque Colosio Riojas está incumpliendo la ley ya que no cumple el requisito del año de residencia en el ayuntamiento por el que quiere contender.

También está denunciando el resto de las candidaturas de sus compañeros, que se aprobaron en la Asamblea Electoral del pasado sábado 20 de febrero, porque hasta el momento los nombres de los aspirantes no han sido dados a conocer a la Coordinadora Ciudadana Nacional, de la cual ella es integrante.

La mujer entregó una copia del documento en las instalaciones de la sede del partido, este jueves.

“El sábado se votó las candidaturas y palabras más, palabras menos se dijo: se aprueba la lista de candidatos que propone la estatal, que incluye la candidatura de Luis Donaldo Colosio para Monterrey. Yo soy integrante (de la Coordinadora) y es momento que no sé quién esta en esa lista de candidatos”, dijo.

En el caso de Colosio Riojas expuso que el día de la designación de las candidaturas no cumplía con el requisito de la carta de residencia en Monterrey.

“Se le otorgó una candidatura inválida. Entonces este es un juicio para impugnar esas designaciones, no son correctas. No debieron haberse otorgado porque insisto no existen nombres, no se hicieron públicos, no se han publicado en estrados, ni en ningún lado”, insistió.

Respecto al hijo del desaparecido Luis Donaldo Colosio Murrieta dijo que se está haciendo la víctima y se dice acosado.

“Mi compañero Luis Donaldo Colosio está mintiendo con el tema. Está jugando, haciéndose la víctima. Es cierto que ese es su domicilio; se cambió de casa en 2018 cuando estábamos en campaña se cambió a Santa Catarina y estuvo dos años y regresó apenas en diciembre de este año pasado”, sostuvo.

López de Garza compartió que su interés es evidenciar las irregularidades que se cometen en el interior del instituto político.

Además acusó de misógino al coordinador estatal de MC, Agustín Basave y afirmó que está destruyendo un proyecto que costó muchísimo a personas como ella.

“Lo que me molesta y por lo que no me voy a quedar callada es por el doble discurso que se maneja”, puntualizó.