Vamos a ganar la tendencia es muy clara: Samuel García

Con una ventaja de 10 puntos porcentuales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García lleva delantera al aspirante de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, Adrián de la Garza Santos.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021, el aspirante emecista va imponiéndose a su contrincante; sin embargo; hasta el momento van computadas 17.80 % de las actas.

García tiene 38.72 % de los votos contra el 27.90 de su rival. Las cifras son al corte de las 00:30 horas de este lunes.

Cabe destacar que a temprana hora, apenas se registró el cierre de las casillas, los aspirantes salieron a “cantar” su triunfo.

En el caso de García aseguró que llevaba 10.5 puntos de ventaja al ex Procurador estatal.

Ambos ofrecieron una rueda de prensa por separado en donde aseguraron su victoria en los comicios celebrados este domingo, en donde también se votaron 51 alcaldías, 42 diputaciones locales y 12 federales.

“Estamos confiados que esta ciudadanía que fue de manera espontánea, libre, contundente se va a seguir incrementando el margen por más de 10.5 puntos”, sostuvo García.

El emecista estuvo flanqueado por su esposa, la influencer Mariana Rodríguez y el dirigente nacional de su partido, Clemente Castañeda.

El abanderado naranja no desaprovechó la oportunidad para recomendar a de la Garza Santos que aceptara su derrota.

“Le digo a Adrián que acepte su derrota: Adrián todo va a estar bien”, pronunció.

Por su parte, de la Garza Santos también hizo lo propio y salió a pregonar su triunfo, pero él habló de una ventaja de entre 3 y 5 puntos.

“Tengo información que me coloca como ganador en esta elección y estoy seguro que en las próximas horas el sistema preliminar de los resultados electorales confirmará que ganamos”, dijo el priista.

Expuso que su fuente eran cinco encuestadoras que lo colocaban con entre 3 y 5 puntos arriba del contrincante de Movimiento Naranja.

“Tengo buenas noticias, ganamos la elección y todo va a estar bien”, insistió.

Ninguno de los candidatos acudió a la Explanada de los Héroes en la Macroplaza para festejar, a pesar de estar seguros de haber ganado.

A pesar de la tendencia, Samuel no pudo celebrar porque dijo que el gobierno estatal no le prestó el referido espacio y por eso será hasta este lunes que realicé un evento masivo con la participación de grupos musicales.

A través de un video que compartió en redes, el emecista expuso que la tendencia que lleva de ganar es clara.

“Sacamos en la encuesta de salida 10.5 puntos de diferencia y ahorita en el PREP 37 contra 28.6”, detalló.

Adelantó que postergó su evento de celebración porque quiere hacerlo en la Macroplaza.

“El evento que tenía programado para hoy en la Macro, el gobierno del estado no me la quiso prestar y yo no pienso celebrar fuera de la Macroplaza”, aseguró.

Su celebración será a las 20:00 horas en la Explanada con un elenco musical.

“Vamos a pasar más adelante la información qué grupos nos acompañan, pero obviamente Nuevo León y Monterrey con Colosio, entre muchos diputados y alcaldes, se pintó de naranja”, sostuvo.

A detalle:

Aventaja: Hasta las 00:30 horas de este lunes, el candidato emecista aventajaba con 10 puntos porcentuales a su más cercano rival Adrián de la Garza Santos.

Aplaza festejo. García compartió que el gobierno estatal no le prestó la Macroplaza por eso no tuvo festejo la noche de este domingo, pero será el lunes a las 20:00 horas.

Cantan victoria, Por la tarde del domingo ambos candidatos cantaron se asumieron como ganadores a pesar de que recién acababan de cerrar las casillas.