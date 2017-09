Vinculan a proceso al ex director de Protección Civil de NL

Bajo los cargos de ejercicio indebido de funciones, el ex director de Protección Civil de Nuevo León, Jorge Camacho Rincón, fue vinculado a proceso la tarde de este lunes en Monterrey.

Para el juez de Control Ricardo Becerra, los argumentos presentados por los fiscales fueron contundentes para que se determinara la vinculación.

En el debate, la fiscalía argumentó que el ex funcionario estatal había incurrido en actos contrarios a la administración pública cuando contrató los servicios de tres helicópteros para tareas de rescate en el estado.

Dentro de los alegatos, la fiscal Griselda Jaramillo dijo que el también director de Protección Civil al inicio de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", había contratado de manera irregular horas de vuelo durante las contingencias ambientales que se registraron en los últimos años en el estado.

La defensa de Camacho Rincón argumentó que las contrataciones a las que hace mención la fiscalía no fueron ordenadas por el imputado, ya que éstas se hacían mediante un consejo que determina a si concede las peticiones.

Fernando Martínez, abogado del ex funcionario, indicó que el consejo operó siempre para darle trámite a las solicitudes que requería la dependencia que en ese momento tenía a su cargo Camacho, quien jamás requirió de manera particular un servicio de manera directa a los proveedores.

Sin embargo, los alegatos de la fiscalía convencieron al juez para que decretara la vinculación a proceso del ex director de Protección Civil, pero no determinó prisión preventiva ya que no existe el riesgo para que el imputado evada la acción de la justicia.

Camacho Rincón, ya ha enfrentado otros dos procesos de los cuales aún no quedan concluidas las carpetas de investigación.

TE RECOMENDAMOS: