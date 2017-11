Jaime Rodríguez 'El Bronco' le dice no a debates presidenciales

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', gobernador de Nuevo León, informó que de obtener la candidatura a la Presidencia de la República no participará en ningún debate político.

"Hay que debatir con la sociedad, ¿para qué debatir con AMLO, si nadie los ve ?", afirmó este sábado en conferencia de prensa.

A punto de conseguir la mitad de los apoyos para registrar su candidatura, Rodríguez Calderón destacó que de asegurar su participación en los comicios solicitará licencia de seis meses para recorrer el país con su familia en una casa rodante.

"Quiero hacer una campaña cibernética, no creo en los debates, y en lo que no creo no lo hago, a lo mejor si me forzan tendré que ir, si es por ley, pero no quiero discutir con ningún político", indicó.

Sobre los costos de su campaña aclaró que ha gastado en 100 anuncios espectaculares, con un costo de entre 25 y 30 mil pesos por mes, además de 160 mil pesos en un avión privado para ir a Tijuana, lugar donde brindó la conferencia.

"De los panorámicos deben ser como 3 millones de pesos que todavía debo, hicimos mil 500 caballitos de promoción con un costo de 100 pesos cada uno para brigadas en todo el país".

A mitad de camino para su candidatura

'El Bronco' adelantó que es gracias a que tiene 20 mil promotores en todo el país que ha podido casi alcanzar la mitad de firmas requeridas para la candidatura a la Presidencia.

Ahondó en que no utiliza recursos públicos y que en este día, no cobrará salario pues no viaja con recursos públicos.

Jaime Rodríguez tiene 402 mil 565 apoyos ciudadanos con lo cuales cubre 46.5% de las firmas requeridas por el INE para obtener su registro en los comicios presidenciales.

Con las firmas, Rodríguez aventaja por más de la mitad a Margarita Zavala quien se posiciona en segundo lugar con 224 mil 021 firmas de apoyo, es decir, el 25.9 por ciento del total requerido.

Con información de Reforma

