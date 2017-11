Necesario que los gobernantes tengan más cercanía con la gente: 'El Bronco'

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseveró que la ciudadanía es la única que puede sacar adelante al país, por lo que es necesario que los gobernantes tengan más cercanía con la gente y busquen mejorar su calidad de vida con base en las propuestas de la sociedad.

El aspirante a candidato presidencial independiente indicó que desea hacer un gobierno "que tenga respeto y que consulte a los ciudadanos en la toma de decisiones, así lo estamos haciendo en Nuevo León y nos da resultado, en Nuevo León no hay ningún político en el gobierno más que yo, hay expertos en cada área del gobierno".

Durante su encuentro con promotores de firmas en Baja California, el aún mandatario estatal dijo que "se requiere de un presidente que sea sencillo, que pueda hablar con la gente, que pueda tener respeto a una sociedad y que esa sociedad pueda tenerle confianza a su presidente, que la sociedad tenga el celular del presidente".

En distintas mesas de trabajo en las ciudades de Tijuana y Mexicali, Rodríguez Calderón mencionó que es histórico que la sociedad respalde a un ciudadano que busca una candidatura presidencial.

"Les estoy pidiendo permiso (a los nuevoleoneses), porque hoy por primera vez en México un ciudadano puede poner a otro ciudadano en la boleta electoral. Nuevo León está poniendo un número muy importante de firmas, y puse como condición para competir que si los nuevoleoneses me dan permiso competiré, si no me dan permiso no competiré", comentó.

Al ser cuestionado sobre el tema de seguridad, el aspirante a una candidatura presidencial opinó que será desde las familias donde se combatirá la inseguridad y el consumo de drogas.

El aspirante a candidato independiente aseguró que de conseguir el apoyo de los ciudadanos para buscar la Presidencia de la República, la campaña no sería financiada con recursos públicos.

