Asociación civil brinda 'Sueños conSentido' a niños de NL y CDMX

La asociación civil Sueños conSentido se ha dedicado desde hace mas de seis años a cumplir los deseos de niños de Nuevo León y la Ciudad de México mediante políticas enfocadas a su desarrollo personal.

Y es que, desde su creación “Sueños con Sentido”, se ha enfocado en el bienestar de los menores ofreciéndoles tres programas: Visita tu Capital, Hazlo Realidad y la Tarjeta conSentido, los cuales pretenden encaminar a los menores a cumplir con sus anhelos sin importar cuáles sean.

En entrevista con Publimetro, Martha de los Santos González, presidenta de la asociación civil Sueños conSentido,habló más acerca de estos programas y su principal motivación para apoyar a los menores:

1. ¿Cómo nace Sueños conSentido A.C.?

Primeramente, muchas gracias por la entrevista, fíjate que Sueños conSentido nace en el 2009 pero oficialmente se constituyó en el 2011, con el programa de “Visita tu Capital”, donde juntamos a la iniciativa privada, para que aportaran su granito de arena y se pudieran realizar recorridos de niños que no conocieran la capital, esto con el fin de incentivarlos y que sean los agentes de cambio en sus comunidades.

2. ¿Por qué llamarse Sueños conSentido, cuál fue la inspiración?

Todo comienza por que siempre recordé aquel viaje que gané cuando era niña, recordaba como llegué a Palacio de Gobierno con otros niños ganadores y éramos recibidos por el gobernador Sócrates Rizzo García, es así como quise regresar la moneda y brindar esa motivación y felicidad que yo tuve en aquel momento, cumpliendo los sueños de otros niños que no conocían la capital. Es así como nace "Visita tu Capital".

El nombre de sueños conSentido tiene varios significados, el primero es el cumplir sueños con sentido, con rumbo, con dirección, pero también consentir de apapachar de mimar a esos niños que se esfuerzan por ser cada vez mejores.

3. ¿Cuál es su objetivo principal?

Somos una Asociación Civil conformada por personas convencidas en apoyar a los niños con talento, ellos son agentes de cambio en su comunidad y en nuestro México.

4. ¿Cómo surge el programa Hazlo Realidad?

Cuando un niño me pidió ayuda para comprar unos tenis, era el primer lugar nacional en atletismo, y necesitaba unos tenis para seguir entrenando. Fue en ese momento en el que me pregunté, si nos juntamos varias personas y cooperamos ¿por qué no premiar su talento y esfuerzo dándole los tenis de sus sueños? Es así como nace el programa “Hazlo realidad” para cumplir sueños de niños con talento.

5. ¿Dónde tienen sede?

En Nuevo León y la CDMX.

6. ¿Qué programas tiene Sueños conSentido?

Actualmente contamos con tres programas que nacieron de estas experiencias: Visita tu Capital, una iniciativa que permite a niños conocer y explorar la capital de su Estado. Hazlo Realidad, donde se incentiva a los niños con talento a seguir persiguiendo sus sueños y la Tarjeta conSentido que lanzamos el piloto en Sabinas Hidalgo, es una tarjeta con beneficios la cual los usuarios pueden tener acceso a descuentos, concurso y otras promociones para apoyar la economía de las familias.

7. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas por Sueños conSentido?

Hasta el día de hoy, gracias al apoyo y la colaboración de todas las personas que integramos Sueños conSentido, se han beneficiado a través de nuestros tres programas base y otros apoyos como computadoras y muchas más ayudas, a más de 3300 personas; por ejemplo, en los 23 eventos que se han realizado de “Visita tu Capital” 1290 personas han sido beneficiadas, en “Hazlo Realidad” se han llevado a cabo 4 eventos, apoyando a 86 niños y en otros apoyos en los que la asociación ha podido participar se han beneficiado a 1970 personas.

8. ¿Algo que quieras agregar?

Quiero agradecer a las personas que han aportado, e invitarlos a sumarse para apoyar a más niños. Les comparto el teléfono 01 800 00 SUENO.

Gracias a tu apoyo sabemos que motivaremos a los niños con talento, para que sus sueños tengan rumbo. Queremos premiar su esfuerzo y consentirlos, para que en su camino al éxito existan menos barreras. Es así como buscamos formar mejores personas y construir un mejor país: Un país que Sueña conSentido.



