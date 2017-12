Diputado de Nuevo León no se arrepiente de ser captado ebrio

Después de que circulara en diversos medios de comunicación un video en el que aparece el diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en estado de ebriedad, este martes publicó un video en su página de Facebook, en donde aseguró no sentir vergüenza por lo ocurrido.

"Mi padre me dice: Mientras no robes mijo, tu síguele”. Y eso haré. Tengo 29 años y tengo derecho como todos a pasar los fines de semana con amigos, mi pareja, mi familia, con quien yo quiera. No le hago daño a nadie y tampoco conduzco en estado inconveniente. El video que circula en redes sociales donde me encuentro con amigos, es una fiesta privada la cual no me apena, porque soy joven y me siento orgulloso de lo que he logrado profesionalmente, sin pasar desapercibido que es viejo”, con esas palabras inicia el diputado su mensaje de réplica.

"Tengo dos doctorados, he estudiado arduamente para salir adelante, soy el diputado más joven de la actual legislatura, tengo aspiraciones, tengo amigos, una hermosa familia, compañeros de trabajo que me apoyan, miles de seguidores que se no serán doble moral, porque saben que si bien soy humano y me puedo equivocar, nunca lo haré de mala fe y mi trabajo me respalda”, continuó.

"Me queda claro que hay quienes en el afán de desprestigiarme tratarán de utilizar este video de manera negativa, y qué bueno, eso me confirma que estoy pisando callos y a alguien o a muchos les está incomodando mi trabajo legislativo y particularmente mi trabajo en redes sociales. Y me queda claro que están tratando de impedirme llegar más lejos. ¡Pero no lo lograrán!”, añadió.

"Si quieren destruirme, sólo lo harán cuando robe dinero público, pero no les daré ese gusto”, concluyó en su mensaje, el cual compartió por escrito junto con el breve video grabado desde el Aeropuerto de la Ciudad de México.