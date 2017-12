Alfonso Robledo de nuevo se lanza por Guadalupe 

El político panista espera verse favorecido y volver a ser el precandidato por la alcaldía de Guadalupe, que actualmente ostenta Francisco Cienfuegos, y que podría reelegirse.

En entrevista con Publimetro, Robledo hace un análisis de la situación actual del municipio y lo que buscaría cambiar

En las encuestas figura el nombre de Alfonso Robledo, ¿cuáles son sus aspiraciones?

—Hace poco más de dos años, cuando fue la campaña que tuve para alcalde, empezamos con cifras negativas, con casi 20 puntos abajo de Cienfuegos y, al final de la campaña, acabamos 16 mil votos arriba, pero la coyuntura de alianzas del PRI, PANAL y PVEM hizo que entre estos tres partidos nos rebasaran por casi 2 mil votos. En este momento siento que el contexto de la campaña va a ser mucho mejor y tendremos aliados nosotros también, el MC y el PRD; entre los dos son cerca de 30 mil votos. Más el desgaste de Cienfuegos, las promesas no cumplidas y los temas controversiales como las fotomultas o prometer que íbamos a ser la ciudad libre de baches, esto tiene a la gente muy molesta. El cambio es irremediable en Guadalupe.

¿Cuál es la prioridad en Guadalupe, considerando que podría haber reelección?

— El desgaste es precisamente no haber cumplido en el tema de los baches, la ciudad está muy deteriorada, se nota una molestia generalizada de la gente, además de controvertidos contratos que han dejado mucho dinero. Seguimos teniendo la ciudad en penumbras. Las fotomultas han sido controversiales y anticonstitucionales en el país, en Guadalupe se ha demostrado que no son efectivas para disminuir accidentes y son recaudatorias.

Usted, ¿qué ofrece?

— Por lo menos tener un gobierno responsable en el tema de las finanzas, un gobierno honesto con lo que se puede hacer. Tenemos que garantizar mejores condiciones para vivir, buen parque, iluminación, seguridad. Mejorar la vida de la gente es parte de la obligación del alcalde.

El municipio de Guadalupe se ha convertido en un trampolín para los políticos. ¿Qué tiene Guadalupe que todos quieren gobernar?

— Hasta estos últimos dos años tenemos al PRI en Monterrey, pero antes Guadalupe era lo más grande a nivel municipal que tenía el PRI. Toda la gente que no tiene nada que ver con Guadalupe lo usaba como trampolín, porque el PRI les permitía cambiar una credencial de elector. Yo soy de ahí, batallamos con las calles y son las cosas que queremos mejorar.

¿Qué opina de la fiscalización a ex alcaldes y gobernantes?

— Finalmente las redes sociales son un filtro de la verdad parejo, todos estamos expuestos. El PAN se está tomando en serio el combate a la corrupción, porque estamos tomando en serio el cambiar al país. A mí me viene bien, porque nada nos va a salvar, tenemos que ser honestos, capaces y erradicar la corrupción. Quiero que Guadalupe se sienta diferente en tres años.

¿Se mantiene con el PAN aunque no quede de precandidato?

— Recientemente tuvieron un acercamiento conmigo de otro partido y les dije que no, yo estoy con el PAN. Cuando el Bronco estaba como rockstar en Nuevo León, hubo ofrecimientos y yo había terminado una campaña que no dio el fruto que yo quería y ni siquiera eso me movió del PAN, es mi convicción.