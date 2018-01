Mi caballo es más barato y come menos que mi vieja: ‘El Bronco’

El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodriguez Calderón ‘El Bronco’, hizo una comparación entre su caballo y su esposa asegurando que su equino es más barato y come menos que su ‘vieja’.

Las declaraciones ocurrieron durante la visita de ‘El Bronco’ a Zacatecas donde recolectaba firmas para su campaña cuando fue cuestionado sobre el motivo de llevar su caballo a la precampañas y los gastos que esto conllevaba, a lo que el Bronco respondió que el traslado del equino es barato.

“Mi caballo no me cuesta mucho, mi caballo come zacate, alfalfa y aquí hay, y un bulto de alimento por semana. Entonces mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que mi vieja; entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja”.

Cuestionado sobre sus gastos durante la precampaña, El Bronco dijo que hasta ahora ha utilizado unos seis millones de pesos en esta etapa.

“El gasto lo hemos recaudado con amigos. Yo mismo hice una aportación personal. La gente que me ayuda está haciendo aportaciones. No creo que gastemos mucho. Yo ando en mi ‘broncomóvil’, de repente ahí duermo. Traigo una gente que nos hace de comer a todos nosotros; cargando el lonche sale más barata la vuelta”, añadió.

Corral no supo negociar con Hacienda

Sobre la denuncia del gobernador de Chihuahua Javier Corral, contra Hacienda por una supuesta negación de recursos, El Bronco dijo que probablemente el mandatario ‘quería más dinero y no supo negociar’.

“Se me hace que él quería de más, pero probablemente no supo negociar con la federación, se tiene que negociar”, agregó.

El Bronco dijo que Corral debe ser congruente con sus acusaciones y presentar pruebas contra la Secretaría de Hacienda.

Sobre su avance en la recolección de firmas, El Bronco rechazó las acusaciones hechas en su contra sobre una supuesta compra de credenciales de elector y se quejó una vez más de las complicaciones en la aplicación del INE.

Con información de Proceso

