Confidencial: los problemas de Anaya

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, tiene que resolver a la brevedad el problema interno que está creciendo en Coahuila, donde incluso el PRD podría ya no sumarse a una alianza para renovar la gubernatura de la entidad. Nos dicen que el senador con licencia, Luis Fernando Salazar, está gritando a los cuatro vientos que hay “mano negra” para favorecer al compadre del ex presidente Felipe Calderón, Guillermo Anaya Llamas, quien también busca la candidatura del PAN a dicha gubernatura, sin embargo, no se ve que desde el CEN se resuelva pronto este diferendo pronto, que podría traerles serios problemas a los azules y hasta ganar la entidad.

Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, ambos presidentes nacionales del PRD y PAN, respectivamente, tendrán en sus manos a primera hora de este lunes los resultados de una encuesta que se acordó “medir” a los aspirantes a la candidatura del Estado de México, con lo que se podría definir una alianza común entre ambos partidos. Nos dicen que en el Sol Azteca el nombre de Alejandro Encinas era uno de los punteros y el caso del PAN el legislador Ulises Ramírez, sin embargo, las últimas mediciones explicarán quien tiene la mayor aceptación.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, implementa con la Policía Federal un operativo mucho más reforzado y severo en contra del robo y venta ilegal de gasolina en todo el país. La alerta roja se prendió cuando la venta de gasolina llegó a la Ciudad de México en la delegación Tlalpan pues más allá de la ilegalidad resulta que los que la venden tienen casas o terrenos donde almacenan miles y miles de litros de la gasolina lo que puede ocasionar una tragedia.