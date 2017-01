Confidencial: PRI, a la espera de Arne

Confidencial

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, anda muy ocupado estos últimos días y no ve para cuándo se acabe este trajinar. Resulta que que el líder tricolor además de andar sellando alianzas para el Estado de México, anda resguardando la sede nacional de su partido para evitar ser sorprendido por la campaña de pañales sucios que pretenden lanzarles en esas oficinas el grupo del ex city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, quienes cumplirán sus amenazas esta semana. Además, advierten que la actriz y diputada priista, Carmen Salinas, será el siguiente blanco de los jitomatazos.

Rosario Robles, titular de la Sedatu, quiere seguirle los pasos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la autopromoción en redes sociales. La ex perredista está estrenado una campaña de video en su cuenta de Twitter donde al final aparece un logotipo con sus iniciales. Esto no es nuevo pues antes el hidalguense lo hizo, pero ante las críticas respecto a su intención de ser aspirante a la Presidencia dejó de hacerlo. En qué futuro político andará pensando la ex jefa de gobierno capitalino.

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, ya empieza a hacer ruido dentro del PAN nacional pues su discurso ha sido de confrontación y de acusaciones pero en muchos casos sin pruebas. El objetivo de denunciar a todos los corruptos del gobierno anterior que encabezó Javier Duarte se ha convertido en un desorden administrativo pues nos dicen que es muy obvio ya que a Yunes le encantan los reflectores y por tanto lo usa demasiado pero muchas veces queda sólo en comentarios incendiarios y no en denuncias formales.