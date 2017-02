Si te casas, ¿qué pasa con tus inversiones?

Ilse Santa Rita

Recuerdo que cuando salí de la universidad, mi Facebook se tapizó de fotos de bodas de algunas de mis compañeras de clase. Yo no me sentía en edad casadera pero, poco a poco, las que seguimos sin casarnos nos hemos convertido en minoría.

Imagino que las pláticas de matrimonio deben ser muy diferentes cuando te casas recién salido de la escuela que siete años después. A esa edad —a menos que tus papás tengan mucha lana— no tienes una casa, ni coche propio, nada.

Pero cuando uno crece, la digestión, las resacas, el patrimonio, todo cambia y sé, por boca de algunas de mis compañeras, que el dinero no fue una prioridad porque en ese momento no había un patrimonio por el cual discutir.

Y, no es por echarles la sal, pero ustedes, tórtolos, si ya se casaron o ya están en planes, tienen que hablar de dinero. Ya sea porque no tenían nada cuando se casaron o porque ya tenían sus tesoritos antes de casarse.

Platiqué con algunos abogados para que me ayudaran a resolver situaciones prácticas de patrimonio en el matrimonio. Habrá mil escenarios más, pero estas son algunos desafíos que podrías enfrentar si no hablas de dinero con tu pareja hoy.

Compré una casa durante el matrimonio y está a mi nombre. ¿En caso de divorcio, la casa es de los dos o es 100% mía?

En México, existen dos opciones principales para casarse: por bienes separados, en la que tus cosas son tuyas y punto, y sociedad conyugal, en la que los bienes que compren durante el matrimonio son de los dos. Si te casas por sociedad conyugal, aunque tú hayas pagado la casa y esté a tu nombre, la casa es de los dos.

Contraté un crédito hipotecario antes de casarme y lo liquidé durante el matrimonio. ¿De quién es la casa si me casé bajo sociedad conyugal?

Si te casaste bajo sociedad conyugal y sacaste el crédito antes del matrimonio, la casa es tuya, no entra en la sociedad, dice Ricardo Pasten, abogado litigante del despacho A.C.A Abogados y Consultores Asociados.

Ahora, si a partir del matrimonio los dos comenzarán a pagar las mensualidades juntos, lo mejor es llegar a un acuerdo desde que se casan para definir qué porcentaje tendrá cada quien, dice Gustavo Escalante, rector de la facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

¿Qué pasa si me heredan un departamento después de casarme, eso también entra en sociedad automáticamente?

No, las herencias son de la persona que las recibe, no de la sociedad.

¿Qué pasa con mis cuentas en el banco o inversiones en instituciones financieras?

El dinero es de los dos si la cuenta se abrió durante el matrimonio, coinciden los especialistas. “Si ese dinero se produce durante el matrimonio, sí forma parte de la sociedad conyugal”, dice Sandra Zamora, directora del Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Panamericana. Pero el dinero en este tipo de cuentas es tuyo si abriste la cuenta antes de casarte.

“Para disminuir el riesgo de controversias, lo ideal es hablar con tu pareja de esto antes de casarse y considerar hacerlo por el régimen de separación de bienes”, sugirió Ricardo Pasten.

Así que si estás casado, recién casado, enamorado, medio enamorado, es momento de poner en orden las cosas para que el amor nunca muera por una cuestión de pesos.

Nota: este texto no es una recomendación. Para casos específicos, consulte un abogado.

¿Quieres saber más sobre ahorro o inversiones? Visita piggo.mx, la plataforma de ahorro e inversión de Grupo Bursátil Mexicano, y envía tus preguntas a ilse@piggo.mx.