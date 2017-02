KIA el único crossover híbrido en 508,400 pesos

Guillermo Lira

Esta semana tuve oportunidad de sentarme a platicar con Horacio Chávez, director general de KIA para nuestro país. Luego de una gran introducción de marca, distribuidoras abiertas casi en todo el país y hasta un auto híbrido, ahora está pensando en el siguiente paso, con su auto deportivo Stinger para después de verano y, por supuesto, está estudiando segmentos como el de Sedona como minivan y el de Picanto por debajo del Forte Hatchback.

El efecto Stinger no tarda en darse pues con este vehículo quieren dar una gran oferta de valor pero contra autos que por su mecánica y tecnología serán competencia del Serie 3 de BMW, el A4 de Audi, la Clase C de Mercedes-Benz y el Infiniti Q50. Ese efecto se reflejará con nuevos clientes para las distribuidoras, por ejemplo, que este cliente asista por un auto casi de capricho y aprenda lo que está en la sala de ventas para su pareja, hijos o empresa. Será sin duda un gran generador de nuevos corazones hacia la marca, muchos ya lo esperan, pero el precio aún no se da a conocer y seguramente tendrá que esperar unos meses más.

Luego de un formidable 2016 en casi 60 mil unidades, lleva a su equipo a la siguiente etapa, se puede apostar con todos sus productos y éxitos como la Sportage, los hechos en México, Forte sedán y el hatchback, así como nichos que han resultado de maravilla como el de Soul y el Optima, que de los primeros lugares en venta de su segmento: las 100 mil unidades son cuestión de tiempo.

El timón de KIA no ha sido fácil, pero le aseguro que desde su introducción pensaron en los siete años de garantía, el tamaño de las agencias corresponde al volumen de venta esperado en servicio, partes y reparaciones, con lo que ahora esta fabricando al cliente leal, seguramente como ninguna otra marca de reciente introducción usted ha observado los KIA en la calle.

Niro: Cerca de Cero emisiones…

En los 508,000 pesos se convierte en el primer crossover híbrido en el mercado, por arriba del sedán de Toyota Prius en precio, pero ofreciendo la versatilidad de una camioneta, el Niro bien puede llegar a 1,000 kilómetros por tanque de gasolina lo que le da una autonomía que permite ver de manera clara el ahorro de combustible al cliente, por lo menos reduciendo entre 40% a 50% las visitas a la gasolinera si se maneja de manera responsable y consciente.

Con este auto, KIA anota otro gol en un segmento prácticamente incipiente o si lo prefiere ver, inexistente en el país, una fórmula que ya le ha servido en otras instancias como el mencionado Soul, ahora a esperar qué otros híbridos o eléctricos nos puede traer al mercado mexicano. Pero sólo imagine que en vez de ir cada semana a la gasolinera, lo haga cada dos semanas, nada mal, más los incentivos fiscales, queda para la reflexión, de un auto que cuenta con la mejor aerodinámica de su segmento pero en su diseño no se nota que sea especial o diferente, sino una total camioneta de la marca.

Así, Horacio Chávez lleva por el carril de alta a KIA rebasando en puntos de mercado y atracción de nuevos clientes, récord en introducción de nuevos modelos y, sin duda, pensando en dar servicio a los vehículos. Espere un año más de venta y verá lo que puede hacer KIA, dele cinco años y comprenderá lo que le llevaría a ser una de las principales marcas en el país.