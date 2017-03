Carta abierta a Guadalupe Loaeza

César Cravioto

Hace unos días, subiste un tuit promoviendo a Margarita Zavala y se dio a conocer un video en el que, entre otras cosas, dijiste que te daba miedo López Obrador. Me voy a referir a los dos hechos.

Primero, estás en todo tu derecho de apoyar a Margarita Zavala, si es que tu entendimiento, tu comprensión de la realidad y tu conciencia así te lo dictan. Estás en tu derecho de intentar convencer a los mexicanos que ella es la mejor alternativa para encabezar un gobierno capaz de sacar al país adelante, luchar contra la corrupción, la inseguridad, el estancamiento económico y la pobreza en la que viven millones de ciudadanos. Tienes derecho a promover a una mujer que no tiene ninguna experiencia de gobierno, que cuando ha sido legisladora fue por la vía plurinominal, nunca ha sido votada y nunca ha tenido un cargo de verdadera responsabilidad que le haya dado la experiencia para gobernar un país. Una mujer, cuyos parientes cercanos han sido beneficiarios de los gobiernos panistas y priistas como los casos Hildebrando y el doloroso episodio de la guardería ABC.

Estás en tu derecho de pedirle a los mexicanos que vuelvan a votar por el PAN, quienes ya gobernaron 12 años el país dilapidando la riqueza de los mexicanos y sumiéndolo en una terrible crisis humanitaria y que se comprometió a luchar contra la corrupción y fue totalmente omiso. Pero bueno, estás en tu derecho de intentarlo…

Lo que no se vale es decir que López Obrador da miedo, sobre todo porque no presentas argumentos sólidos y precisos de por qué hay que temerle. Tengo dos hipótesis que de qué te motivó a decir ello: la primera, que sería muy lamentable, es que jugaras el sucio papel que tuvo en el 2006 aquel estratega español Solá y una parte de la cúpula beneficiada por el sistema corrupto que ha gobernado este país. Vergonzoso que te prestaras a ello. La reedición de un peligro para México, versión “Qué miedo me da Obrador para el 2018”.

Y si eso no fuera el caso, y tu comentario surgió por la “incertidumbre” que te causa la transformación que requiere el país, tampoco te diría que es válido, cuando hay un millón de familias que de manera justificada sí tienen miedo porque algún familiar ha sido asesinado o desaparecido en los últimos años. Quienes no hemos vivido ese infierno directamente, no tenemos derecho a sentir miedo cuando hay cientos de miles de familias que se han despojado de ese miedo para clamar justicia por todas las arbitrariedades que ocurren todos los días en México. No se vale sentir miedo infundado y que ese miedo genere más miedos.

¿Cuáles fueron tus argumentos en contra de López Obrador ? ¿Que es intolerante, sectario y que no acepta las críticas? El hecho concreto es que cuando fue Jefe de Gobierno no buscó acallar ninguna voz crítica hacia su gestión, a diferencia de los gobiernos del PAN, partido al que pertenece tu candidata, que acallaron a Gutiérrez Vivó, por informar objetivamente sobre el fraude de 2006 o la intentona de Calderón de sacar de la radio a Carmen Aristegui por cuestionar que quien ostentaba la Presidencia de la República tenía un problema de alcoholismo.

Los calificativos que mencionas en el video son los mismos adjetivos vacíos que hemos escuchado desde hace 12 años, sin que detrás haya ejemplos concretos que sostengan tus dichos.

Me parece paradójico que tengas miedo de López Obrador como intolerante, pero te guste un político como Moreno Valle, del cual fueron bien documentados, a lo largo de su gobierno, todos los ataques a la prensa y que fomentó la ley bala para criminalizar las protestas, misma que echó abajo tras la muerte de un niño.

O que le tengas miedo a López Obrador porque “no va a saber enfrentar el mundo como se encuentra actualmente, con todas las incertidumbres” y a la vez te parezca interesante José Antonio Meade que ha sido secretario de Hacienda en los últimos dos sexenios y corresponsable de una crisis económica que supera cualquier antecedente.

Si de miedos se trata, te voy a dar un dato que tiene que ver con el trabajo de Meade, la deuda pública del país creció de 1.7 a 9.2 billones de pesos entre los sexenios de Calderón y Peña, justo siendo Meade secretario de Hacienda, ¡eso sí debería darte miedo!

Por último, quiero referirme a tu afirmación de que “a las clases medias nos asusta López Obrador”, primero es muy aventurado decir que tú tienes el pulso de las clases medias del país, generalizar siempre es riesgoso; pero te voy a dar datos comprobables: en 2015 Morena tuvo una excelente votación en zonas de clases medias en la ciudad de México. Y en el 2016 mejoramos esas votaciones. En el resto del país, cientos, por no decir miles de empresarios se acercan a Morena y a López Obrador con ganas de aportar en la transformación del país.

Ojalá estas reflexiones te ayuden a que puedas dormir tranquila, sin tanto miedo.