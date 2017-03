No queremos flores, sino DERECHOS

Fernanda Tapia

Por Luchonas y cabronas está forjado nuestro país. Las cifras de la desigualdad en el mundo son MUY CLARIFICANTES y dramáticas. Imagínense que somos un poco más de la mitad de la población mundial.

Las mujeres producimos el 70% de toda la riqueza que se genera, sin embargo, sólo poseemos el 10% de ésta. Claro, mucho de ese 10% está en manos de algunas mujeres como la reina Isabel o Madonna, y esto nos deja a las demás muy raspadas. De las tierras cultivables, las mujeres sólo poseemos el 3%. Según datos del Censo, en 1990 las mexicanas sólo representábamos el 22% de la fuerza laboral del país, mientras que en 2010 llegamos a ser el 40% de la población económicamente activa. El 59% de los empleos de las mujeres en América Latina y el Caribe se ubica en el sector informal, sin amparo de la legislación laboral ni protección social, informó ONU Mujeres. ¿Eso qué quiere decir en español?

Pues que todas le chingamos diario pero no forzosamente en empleos reconocidos y remunerados… digo, de entrada el trabajo en casa es sin salario y sin horario. Y sólo se nota cuando está mal hecho. Sin embargo, claro que también aporta al Producto Interno Bruto de cualquier país aunque no lo quieran tomar en cuentas estos flamantes economistas.

17 de cada 100 mujeres latinoamericanas económicamente activas son trabajadoras o empleadas del hogar. Otro asunto que no es un mito es que el salario que recibimos las mujeres es menor que el obtenido por los hombres por actividades similares. Un estudio de 2013 elaborado por El Colegio de México señala que la brecha salarial en México es, en promedio, de entre 6% y 8% en áreas urbanas.

Llegando en algunas zonas al 17%, y si nos vamos a las regiones no tan urbanizadas esto puede picar al 22%. Ha corrido en redes desde hace algunos días la declaración de un diputado polaco, ya entrado en años, con el que a mí me entraban ganas… pero de abofetearle, porque aseguraba con los pelos de la burra en la mano que las mujeres debíamos ganar menos, argumentando que (según él) “somos débiles y menos inteligentes que los varones”.

Afortunadamente otra diputada de la Unión Europea, una española, tuvo los suficientes arrestos para sacarlo de la ignorancia y aclararle que “dicha aseveración carecía de sustento científico o estadístico”. Cada vez somos más las mujeres que aportamos al gasto en casa o bien, incluso, somos cabeza de familia, pero el estudio Pobreza y Género en México, realizado por el Coneval, indica que los hogares encabezados por mujeres presentan carencias alimentarias en una proporción mayor a los hogares que tienen a un varón como jefe de familia.

Ora sí que están viendo el temblor y no se hincan. De por sí el país vive una situación económica difícil, bueno, pues esto hace más grandes las desigualdades empinándonos más a las féminas. Y perdón que me siga con los números pero es que de verdad algunos todavía insistían en llamarme “exagerada” a través de las redes sociales, o lo que es peor exigían un “día internacional del hombre”.

A lo que mi amiga ANA FRANCIS MOR replicó: “estamos hablando de una situación de desventaja, desigualdad, que no es decente ni digna. Es como si yo, siendo rubia ojo verde y de piel muy blanca, estuviera indignada porque sí existe un “día del indígena” y no uno de las “rubias ojiverdes” sabiendo que las personas de tez blanca no estamos en desventaja”.

“Hay criminales que proclaman tan campantes ‘la maté porque era mía’, así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer”. Eduardo Galeano

Lo que CALIENTA

Datos de la OCDE muestran que el 98% de las mujeres mexicanas cursamos la primaria y el 96% de los hombres del país; en secundaria la matriculación femenina es de 87% y la masculina de 81%. Sin embargo, la situación se revierte en el nivel de educación superior, al que llegan solo el 27% de las mujeres y el 28% de los hombres.

53% de las mujeres se consideran víctimas de violencia económica por parte de sus parejas Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (realizada en 2011), el 46% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años reportan haber sufrido alguna agresión de pareja. Asimismo, el 53% de las mujeres se consideran víctimas de violencia económica por parte de sus parejas; 29% reportan agresiones físicas y 16% se dicen víctimas de violencia sexual, según el Inegi.

Mucha cuota de género pero hace no muchos días ya vimos los casos en diferentes municipios del sureste donde habiendo ganado por la vía de las urnas la presidencia municipal, o algún otro puesto de gobierno, las mujeres han sido impedidas de tomar el cargo incluso por correligionarios de sus partidos. ¿Y el Tribunal Federal? Bien, gracias.

ARRIBA

El número de amos casa ha crecido en los últimos años el nuestro país. Lo malo es que no lo son por decisión propia sino porque han perdido su trabajo y, desgraciadamente, la mala situación de quién se queda en el hogar trabajando, sea hombre o mujer, no cambia.

ABAJO

Las mujeres no sólo enfrentan inequidades en el ámbito público, también las viven en sus familias: trabajan más en el hogar que sus contrapartes hombres. Las mujeres mexicanas dedican 373 minutos cada día a diversas actividades del hogar, más de tres veces que los 113 minutos destinados por los hombres, según cifras de la OCDE.

PARA PENSARLE

El número total de multimillonarias cayó a 190, desde las 197 del año pasado, y las mujeres representan 10% de las mil 810 fortunas de 10 dígitos en el mundo. En el último año, 6 multimillonarias murieron y las fortunas de 31 cayeron por debajo de los 10 mil millones de dólares (o 1 billion, en inglés). Sin embargo, 27 mujeres se unieron al club más selecto del mundo por primera vez y otras 3 recobraron su condición de multimillonarias después de caer en años anteriores. ¿Y las más poderosas?

NUMEROS COMPARADOS

Jacqueline Mars, la tercera mujer más rica del mundo, tiene un patrimonio de 23 mil 400 mdd, o sea unas 29 millones 250 mil iPads.

LO CHIDO

Pocas pero tambien hay algunas adineradas:

Liliane Bettencourt, de Francia, está de vuelta como la mujer más rica del mundo, y es también la 11ª persona más rica en la lista de Forbes. Su fortuna cayó a 4 mil millones de dólares (mdd) durante el año pasado con la caída de las acciones de L’Oréal.

Pero la heredera no fue víctima sólo de los mercados. De acuerdo con un corte francesa, 8 personas, entre ellas varios ex administradores de su riqueza y el fotógrafo de celebridades François ­Marie Banier, fueron encontrados culpables en mayo de 2015 de estafar millones de euros a Bettencourt, de 93 años. Banier fue condenado a tres años de prisión y al pago de 172 millones en daños y perjuicios. Bettencourt y su familia tienen un patrimonio neto de 36 mil 100 mdd.

Alice Walton es la segunda mujer más rica del mundo, con 32 mil 300 mdd a su nombre. Su patrimonio neto cayó 7 mil 100 mdd el año pasado debido a una caída en el precio de las acciones de Wal­Mart. Walton, a diferencia de sus hermanos Rob y Jim, no participa activamente en la dirección de la cadena de supermercados fundada por su padre Sam Walton en 1962, pero sí comparte la fortuna derivada de ella. En su lugar, Alice se enfoca en coleccionar arte y hacer donaciones políticas, incluyendo 25 mil dólares que donó a la campaña presidencial de Hillary Clinton. Ahora bien, Las que cambiaron al Mundo: Cleopatra, Juana de Arco, Ana Bolena, Margaret Thatcher, Lady Di, Maria Antonieta, Sor Juana Inés de la Cruz, Marie Curie, Coco Chanel, Amelia Earhart, …y muchas pero sin duda una que CAMBIO la historia fue Rosa Parks activista social que se rehusó pacíficamente a ceder su lugar en el autobús a un hombre blanco en Estados Unidos. Así se encendió la chispa que llevaría a protestas sin violencia a favor de los derechos civiles de los afroamericanos.Y si se armoooooo.

CHACALEO

@arilatapi

Cleopatra porque los tenía a todos comiendo de su mano por saber aprovechar y utilizar sus encantos para su provecho

@angulo970

La Malinche, Leona Vicario, Juana de Asbaje.

@SimonLevy

Ellas transforman con su ejemplo la historia de personas todos los días @maguimartinez @warkentin @kdartigues @sabinaberman @Jacquie_LHoist

EJECUTADAS AL DIA DE HOY

Cada día son asesinadas 6 mujeres en México