Mis gastos más vergonzosos de este 2017

Ilse Santa Rita

¿Vieron esa serie de televisión que se llama Cómo conocí a tu madre? ¿No? Bueno, no les voy a contar de qué va la historia, pero les hablaré de un personaje con el que me identifiqué hace poco.

Ahí sale un muchacho -Barney- que todo el tiempo se reta a sí mismo para hacer cosas como hacer un split en el aire, conseguir el teléfono de una chica en un bar, enamorar a Robin Scherbatsky (uno de los personajes de la serie), tocar con la mano absolutamente todos los objetos en el Museo de Historia Natural y cosas de ese tipo. Cada vez que se proponía hacer algo decía la frase: “Challenge accepted!”, o sea, ¡reto aceptado! Creo que llegó mi momento de decir esa misma frase, pero para algo diferente.

Desde que empezó el año me la he pasado gastando mucho en cosas en las que oooooooodio gastar. Por ejemplo, taxis. A veces los uso para llegar de la casa al trabajo, a veces para irme del trabajo a la casa, a veces para las dos cosas y en otras ocasiones los uso porque voy al súper y simplemente no quiero cargar las bolsas unas cuantas calles.

Definitivamente me hubiera gustado destinar ese dinero a algo que realmente me guste. La semana pasada, por ejemplo, me propuse ir el próximo año a Coachella, el festival de música que se hace en Estados Unidos. Me sentiría mucho más cómoda si hubiera destinado ese dinero a mi objetivo en lugar de financiar mi flojera.

En fin, después de darme cuenta de eso, me puse a revisar qué otros gastos innecesarios he hecho en los últimos meses y encontré varios. Taxis: 1,300 pesos mensuales. Ya saben la historia.

Una suscripción premium a un sitio de compras por internet: 500 pesos anuales. Esto básicamente significa que tienes envíos ilimitados por una cuota fija al año. En teoría te sale más barata la suscripción que pagar envíos por cada compra que haces, pero para sacarle provecho tendría que hacer seis compras o más al año en el mismo sitio.

Almacenamiento en la nube: 200 pesos mensuales. ¿Es neta? Tengo espacio en la nube para guardar archivos digitales y ya ni siquiera me acordaba de que lo había contratado.

Compras por internet de cosas que no necesito: 200 pesos. Como estaba aburrida, me metí a una página de internet y compré unos dibujos de un artista de la colonia Roma que se me hicieron muy cool. ¿Y dónde los voy a poner o qué? ¿Los tengo que enmarcar? ¿Cuánto me va a costar enmarcarlos? Ni siquiera tengo que abundar en más detalles sobre por qué comprar eso fue una pésima idea. Y no por los dibujos sino porque no tengo ni dónde ponerlos. Ah, y esta compra la hice en un sitio diferente al de la suscripción que platiqué antes, entonces pagué gastos de envío.

El reto

El cuidado de nuestras finanzas personales es un reto de todos los días. Si tú crees que tienes todo bajo control, vale la pena echarle un ojo de vez en cuando a tu cartera porque puedes darte una sorpresa.

Yo me di cuenta de que si me levanto media hora más temprano puedo llegar a tiempo a mi trabajo en transporte público y reducir por lo menos a la mitad el uso de taxis. Cancelaré las suscripciones que no estoy usando y dejaré de meterme a las páginas de compras por internet sólo por diversión. Calculo que, si comienzo a hacer cambios desde hoy, en mayo podré dejar de gastar al menos 1,050 pesos. Ese dinero lo usaré para irme a Coachella el próximo año. ¡Reto aceptado!

Comenzaré con mi reto esta semana y nos leemos en un mes, les contaré si pude o no cumplir con mi meta de ahorro. Si tienes dudas sobre ahorro o inversión, escríbeme a ilse@piggo.mx