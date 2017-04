El primer paso se da hoy…

Ivan Barona

Hemos dedicado este espacio desde hace casi un año para promover la cultura financiera e incluso hacer un análisis de las situaciones que se han presentado en los mercados financieros.

Destacamos que éstas han incluido el regreso del Nasdaq a los 5 mil puntos (tras quince años en las sombras), la carrera presidencial en EUA–con uno de los resultados más sorprendentes de la historia moderna, el Dow superando los 20 y 21 mil puntos, el peso cayendo hasta los MX$22 por dólar y regresando debajo de los MX$20, para rematar con un fuerte regreso del IPC para superar los 50 mil puntos durante una sesión la semana pasada y continuar en terreno de máximos históricos.

Quien haya tenido la dedicación de seguirnos podrá haber llegado a un par de conclusiones: uno debe estar preparado para lo inesperado, y siempre podemos contar con que los mercados pasan de estados de euforia a pánico sin consultarnos. Es por esto que toma relevancia la virtud del ahorro, la cual a su vez ejercita la constancia, autocontrol, planeación entre otras.

Habrá quienes se crean afortunados de no haber comprado dólares a MX$21.50, y probablemente no hubiera resultado una buena estrategia para quien hubiera buscado un trade ganador en el corto plazo. Pero no deja de haber quienes se consideren virtuosos de no haber dado ese paso, mientras que las causas primarias no hubieran sido la falta de ganas sino la falta de un capital.

En este caso, quienes dieron ese paso, hoy en día cuentan con una minusvalía, y para la óptica de algunos pudiera ser una cobertura natural a largo plazo, incluso si se hizo a través de un instrumento dolarizado subyacente en acciones internacionales puede que el golpe sea menor. Lo cierto es que tener una minusvalía de 10 o 15%, puede ser mejor a no contar con ahorros o vivir inmerso en deudas crecientes.

La única receta para lograr el bienestar económico y la generación de patrimonio debe ir guiada por la máxima de llevar unas finanzas personales sanas, procurada por la constancia y cosechada por la toma de las mejores decisiones.

En este último y relevante punto, es donde encontrar una institución financiera seria, con trayectoria e instrumentos operados profesionalmente, harán que nuestro capital tenga ese desempeño exponencial que garantizará nuestro bienestar.

Existen productos que te recomiendan, e incluso automatizan, estrategias de ahorro de acuerdo a objetivos (piggo.mx), otras que se orientan a estrategias patrimoniales con mayor variedad de productos (gbmfondos.com.mx) o incluso plataformas para que activamente operes tus estrategias en acciones como gbmhomebroker.com.mx.

Te invito a que conozcas las diferentes de productos que existen en el mercado, pero más importante, pero más importante te pido que empieces hoy.