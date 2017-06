Versus contra Versus

Jessie Cervantes

Tener enfrente a dos de las estrellas más importantes que tiene la música en Latinoamérica, a dos mujeres, a dos madres, a dos mexicanas, a dos intérpretes impresionantes, a dos amigas que conozco desde hace muchísimo tiempo; que las he visto en entrevistas, en festivales, en bodegas de ensayo, que soy testigo de cómo se engendran sus discos, sus shows y que hoy están a punto de arranacar una gira impresionante en México y Estados Unidos me da mucho gusto poder platicar con ellas: Alejandra Guzmán y Gloria Trevi.

Cuéntenme, ¿cómo se sienten?

Alejandra: Emocionada, yo estoy emocionada, estoy muy motivada, esta señora me ha hecho ponerme a dieta, y hacer muchas cosas para que se note que hay un cambio y la verdad estoy feliz y agradecida.

Gloria: Cuando esto empezó fue un momento muy emotivo; imagínate vamos hacer una gira y todo y, de repente, me dice: ‘En dos semanas a mí me van a operar de la cadera y tengo que volver a aprender a caminar’, fue algo bien importante, la verdad, cuando me dijo eso; sentí muy lindo porque ella estaba creyendo en mí para hacer este proyecto.

¿Cómo será el show?

Alejandra: La cosa y el chiste de este show y de lo que estamos presentando es que ella tiene que ser ella y yo yo pero combinar la música.

Gloria: Los mundos.

Hubo un correo electrónico que tú le escribiste a Alejandra, ¿qué pensabas cuando estabas escribiendo ese correo?

Gloria: De verdad en ese momento yo estaba llorando, porque había pasado lo de Orlando y me dolió muchísimo ver cómo podían destrozar la vida de personas, de familias enteras por una cuestión de discriminación, por razones de odio, por ignorancia.

Alejandra: Estaba revisando la computadora y de repente veo “Gloria Trevi” y dije: ‘Ay no es cierto que me está escribiendo a mí’. Entonces le llamé y le dije: Oye, perdón, pero esto está aquí desde hace no sé cuánto tiempo.

¿Y la rivalidad?

Alejandra: Al final la única persona con la cual tú sabes que siempre hemos tenido una rivalidad es con Gloria, toda nuestra vida, toda nuestras carreras.

Gloria: Sí, nuestros fans.