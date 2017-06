Confidencial: Margarita Zavala vs Ricardo Anaya

Confidencial

Alfredo del Mazo Maza, candidato priista al gobierno mexiquense, fue el único que el domingo pasado no fue profeta en su tierra, toda vez que, paradójicamente, el priista no ganó la mayoría de votos de sus vecinos en Hacienda de las Palmas, Huixquilucan, distrito que ganó la panista Josefina Vázquez Mota, también vecina de ese municipio. El resto de los candidatos, de Morena, PRD y PAN, lograron que la mayoría de sus vecinos los apoyaran.

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, decidió que no gastará su capital político, ahora que se encuentra en la punta de las preferencias electorales rumbo al 2018, en su plan para rechazar los resultados en el Edomex. En su equipo nos cuentan que el tabasqueño aprendió de los errores de 2006 y 2012 y que en esta ocasión optará por una defensa firme y apegada a las leyes y no al margen de las instituciones, por lo que nos adelantan que este año no habrá plantones, ni protestas ni llamados a tomar las calles que afecten la cotidianeidad de los mexiquenses.

Miguel Ángel Riquelme, candidato priista al gobierno de Coahuila, hizo el milagro en Coahuila y no precisamente porque el domingo remontó angustiosamente en el PREP al panista Memo Anaya, sino porque logró lo imposible: unir a Morena y al PAN, quienes junto con el independiente Javier Guerrero anunciaron un frente para impugnar la elección ante los tribunales electorales.

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, reactivará sus recorridos por el país, durante los cuales elevará el reclamo de que el presidente nacional de su partido, Ricardo Anaya, cumpla su ofrecimiento de formalizar sus propias aspiraciones a la misma postulación y por ello, se separe del cargo para garantizar un “piso parejo” con otros contendientes, lo que incluye a los ex gobernadores Rafael Moreno Valle, de Puebla; Ernesto Ruffo, de Baja California, y Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato. ​

Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, formalizará este miércoles ante el gobierno de Guatemala la solicitud de extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Al interior de la Procuraduría rechazan que esta petición esté relacionada con la visita que hace el presidente Enrique Peña Nieto por la nación centroamericana, como acusó el padre Alejandro Solalinde, y que obedece exclusivamente a una agenda en materia de energía, migración, integración regional y seguridad fronteriza.