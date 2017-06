Quiero viajar, ¿me conviene ahorrar o usar crédito?

Ilse Santa Rita

Yo no sé ustedes, pero yo, desde que tengo Instagram, se me antoja viajar todo el año.

Recostada en la cama, con la cabeza en la almohada y el celular en las manos, me puedo pasar una tarde entera dando ‘me gusta’ a las fotos de algunos de mis amigos de sus visitas a Vietnam, Nueva York, Canadá, Cuba. Qué bárbaros, ¿cómo le hacen?

Algunos de ellos –me dicen– ahorran. Son ahorradores empedernidos para sus viajes. Uno se fue tres meses a Asia y, en cuanto regresó a México, empezó a ahorrar para su siguiente viaje.

Hay otros que son más impulsivos: no ahorran, pero si se les cruza por ahí algún viaje, piden crédito.

Todos queremos viajar, pero ¿cuál es la mejor fórmula? ¿Cuándo conviene pedir un préstamo o usar las tarjetas?

Si estás planeando hacer algún viaje largo, aquí te decimos en qué debes de fijarte antes de tomar crédito para irte a viajar.

Quiero irme ahorita

Uno de los enemigos de cualquier viaje es la prisa o impaciencia.

No sólo porque todo te va a salir más caro sino porque lo más probable es que para irte rápido tengas que pedir dinero prestado para pagar el viaje.

Si vas a pedir crédito a la agencia de viajes o a la tarjeta, considera que te van a cobrar intereses. Eso hará al final que el viaje te salga más caro.

¿Tengo que ahorrar cada peso de lo que voy a gastar?

Para viajar, no necesariamente debes tener ahorrado cada peso de lo que te cuesta el gustito, pero sí la mayor parte. Si eres impulsivo y das tarjetazo, la desventaja es que cuando regreses y quieras preparar tu próximo viaje, oh sorpresa, tendrás que seguir pagando el viaje pasado.

¿Y qué ventajas tiene planearlo?

Si tú planeas tu viaje, te sale más barato no sólo porque, como dijimos en el punto anterior, evitas pagar intereses, sino porque encontrarás mejores precios en los paquetes y servicios que vas a contratar con anticipación.

Hazlo fácil

Para empezar, debemos entender que ahorrar también es gastar, pero gastar en una fecha futura, entonces, no le tengas miedo. Simplemente recortarás gastos o dejarás de gastar tanto en cafés o taxis y lo invertirás en otra cosa más interesante como irte de viaje.

Con eso en mente, yo diría que ahorrar debería ser mucho más fácil, pero si de plano te cuesta mucho trabajo, automatiza el ahorro con alguna app (piggo en una ellas). Con esta herramienta cada vez que te caiga la quincena, la app lo separará para que no te lo gastes y puedas destinarlo a tu viaje.

Entonces, ¿mejor no uso la tarjeta?

A las tarjetas hay que sacarles provecho. Muchas acumulan puntos que puedes intercambiar por productos generales o viajes.

Puedes usarlas como medio de pago para tus boletos de avión, reservaciones y consumos, pero lo ideal es que tengas lo suficiente para liquidar ese dinero en el siguiente corte y no te genere intereses.

Haz una combinación

Imaginemos que tú ahorraste, pero aun así no lograste juntar el 100% del dinero para pagar tu viaje en la fecha que tenías pensada.

En ese caso puedes hacer una combinación de ahorro y crédito, lo que te permitirá pagar la deuda cuando regreses en un plazo razonable y, sobre todo, no comprometes metas ni viajes futuros.

Si tienes dudas sobre ahorro o inversión, escríbeme a ilse@piggo.mx