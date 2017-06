México ponte de pie

Jessie Cervantes

Si algo me quedó claro después de las pasadas elecciones en algunos estados del país es que en México estamos muy cercanos a un caos político que lo único que logra en los ciudadanos convencionales es buscar noticias que te cambien el día, que te digan otras cosas, que no hablen de izquierdas, centros o derechas, de colores, de nombres, de candidatos o partidos. Hoy más que nunca los mexicanos debemos mostrarnos unidos, ya que si ellos no lo logran quizá siguiendo nuestro ejemplo se contagien.

Fue un 12 de diciembre de 1997 cuando aparecía en pantalla Fernando Landeros para ponernos frente a uno de los proyectos humanitarios más importantes de la historia en nuestro país, el Teletón, que en aquel entonces sumaba a setenta medios de comunicación, personalidades del espectáculo, diversas empresas y a toda la nación para realizar su primer evento público y recabar dinero en busca de darle forma no sólo a un centro de rehabilitación infantil sino a toda una historia que, en el fondo, sirviera para unirnos y rehabilitarnos como sociedad, porque siempre he creído que el espíritu del Teletón, no sólo es alivianar la vida de algunos, es sumarnos a todos y recuperarnos como sociedad.

He sido testigo fiel de cada transmisión televisiva, he tenido la oportunidad de estar en ceremonias de inauguración, aperturas, juntas de trabajo, conferencias, reuniones de motivación, conciertos, mi voz ha estado en la radio sumada a la de grandes personajes, mi imagen a aparecido en televisión al lado de grandes estrellas y sólo puedo dar fe de que lo que ven, escuchan, y que hoy se trabaja en los centros de rehabilitación, es real. Hoy hay miles de beneficiados, y miles a punto de serlo, hay muchas familias que viven del Teletón porque se generan, además, muchas fuentes de empleo, hay muchos profesionales dando todo para que cada año se cumpla una meta, pero también hoy hay muchos escépticos, muchos que a pesar de lo tangente que es el proyecto siguen dudando y luchando para que su ruido interrumpa, pero hoy a ellos les puedo decir: tranquilos, ya no los necesitamos, con los que creen podemos como siempre hemos podido, con los que están sumamos como siempre hemos sumado, con los que tienen fe seguiremos en pie de lucha.

En total ya son 24 centros Teletón en todo el país, el proyecto da servicio sin distinción, es para todos, no importa de dónde eres o vienes, si tienes o necesitas, hay cualquier cantidad de historias que lo avalan, es para los mexicanos, no tiene dueño, es de todos, incluso de los que hoy gobiernan, de los que por gobernar están, ya no están o están en fuga, ellos son claves porque como empezamos diciendo, hoy necesitan ejemplos de unidad, de seguridad, y de esfuerzo conscientes de que son justo ellos los que deberían de dárnoslo, poniendo, creyendo y aportando ya que nada es más real que el Teletón.

Nos vemos este seis y siete de octubre en el esfuerzo de cada año, en esta ocasión se unirán los eventos de México y Estados Unidos para, además, mostrarle al mundo la enorme necesidad de ir juntos sin pensar en muros y fronteras, súmate y rehabilítate que yo lo hice y me siento cada año mejor.

